Witaminy na wzmocnienie organizmu dla dorosłych – jakie preparaty warto suplementować?

Układ immunologiczny wymaga stałego wsparcia, aby mógł efektywnie chronić nas przed różnymi zagrożeniami. W przypadku dorosłych na odporność organizmu mają wpływ różne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, o czym bardzo często zapominamy. Co sprawia, że układ immunologiczny przestaje efektywnie chronić nas przed chorobami? Jakie witaminy wpływają na odporność organizmu? Wyjaśniamy.

Od czego zależy odporność u dorosłych?

Układ immunologiczny codziennie toczy walkę z różnymi zagrożeniami. Osoby dorosłe w znacznym stopniu narażone są na negatywne oddziaływanie czynników zewnętrznych, które powodują spadek odporności organizmu. Zaliczamy do nich m.in.:

tryb życia,

stosowaną dietę,

stosowanie używek,

małą ilość snu,

przewlekły stres,

przemęczenie i przepracowanie,

przebywanie w sterylnie czystym otoczeniu,

czynniki oddziałujące na psychikę.

Negatywny wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego osób dorosłych mają także fizjologiczne zmiany, które zachodzą na skutek naturalnych procesów starzenia się organizmu. Nie można ich uniknąć, jednak można złagodzić wpływ nieubłaganie upływającego czasu na układ odpornościowy oraz ogólny stan zdrowia, dbając o odpowiednią podaż witamin, które niszczą wolne rodniki tlenowe np. witaminy C, witaminy E i witaminy A.

Odporność organizmu osób dorosłych może ulegać osłabieniu także z powodu zaniedbań związanych z diagnostyką i leczeniem niektórych schorzeń. Problem unikania badań profilaktycznych jest jedną z częstych przyczyn pogorszenia się stanu zdrowia oraz znajduje się na czele listy błędów, które skutkują późnym wykrywaniem poważnych schorzeń, co ma wpływ na rokowania pacjentów.

Prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego zależne jest od wielu zmiennych, jednak możemy skutecznie redukować niekorzystny wpływ czynników środowiskowych na odporność oraz zadbać o wzmocnienie organizmu w szczególnie trudnym sezonie jesienno-zimowym, redukując ryzyko zachorowań np. na przeziębienie i grypę.

Co wskazuje na obniżoną odporność organizmu?

Jeżeli chorujemy więcej niż 3-4 razy w sezonie jesienno-zimowym, to możemy podejrzewać, że układ odpornościowy nie działa w prawidłowy sposób. Organizm osób dorosłych przez lata stykania się z różnymi wirusami i bakteriami oraz przyjmowania szczepionek powinien wytworzyć odporność, która zabezpiecza przed częstymi infekcjami. Niestety, coraz częściej każdy kontakt osób dorosłych z drobnoustrojami kończy się chorobą, co wskazuje na problemy z odpornością. Dotyczą one nie tylko osób przewlekle chorych i seniorów, ale także osób w sile wieku, u których nie zostały wcześniej zdiagnozowane niedobory odporności. Nawracające infekcje i związane z częstym chorowaniem ogólne osłabienie organizmu obniża komfort życia oraz powoduje, że coraz trudniej jest nam normalnie funkcjonować w pracy oraz w domu.

Objawy osłabienia odporności organizmu

Objawy spadku odporności trudno przeoczyć. Na obniżoną odporność u dorosłych wskazują m.in.:

częste objawy przeziębienia,

różne infekcje górnych dróg oddechowych,

nawracające infekcje dolnych dróg oddechowych,

infekcje grzybicze skóry i błon śluzowych,

częste pojawianie się opryszczki wargowej,

nawracające infekcje układu moczowo-płciowego,

nawracające infekcje układu pokarmowego.

Jeżeli zauważymy, że odporność spada, warto wykonać badania profilaktyczne, które pozwolą zdiagnozować niedobory żywieniowe. Mają one znaczący wpływ na układ odpornościowy, bo witaminy i minerały uczestniczą w przebiegu większości reakcji biologicznych oraz są niezbędne do prawidłowej pracy wszystkich narządów i układów. Niedobory żywieniowe to jedna z częstszych przyczyn zaburzeń w funkcjonowaniu układu odpornościowego, które uruchamiają lawinę następujących po sobie chorób oraz związanych z nimi powikłań i skutków ubocznych przyjmowanych leków.

Skuteczne sposoby na wzmocnienie odporności

O odporność organizmu trzeba dbać przez cały rok. Często o tym zapominamy i zaczynamy stosować suplementy diety na odporność oraz hartować organizm dopiero w sezonie infekcyjnym. Niestety, takie postępowanie na niewiele się zda, bo niedoborów witamin i minerałów, które mają wpływ na odporność organizmu, nie uzupełnimy w kilka dni.

Preparaty na wzmocnienie odporności powinny być jedynie uzupełnieniem zdrowej diety, dzięki której możemy dostarczyć do organizmu większość ważnych witamin i minerałów, jednak są pewne wyjątki. W trosce o odporność i prawidłowe funkcjonowanie organizmu powinniśmy przez cały rok przyjmować suplement diety z witaminą D, który pozwoli uzupełnić niedobory „witaminy słońca”.

Wzmocnienie odporności organizmu jest także możliwe dzięki zmianie trybu życia. Stawiając na aktywny tryb życia, inwestujemy nie tylko w lepszą odporność, ale także możemy zadbać o ogólny stan zdrowia i uniknąć związanych z siedzącym trybem życia chorób cywilizacyjnych.

Profilaktyka to broń przed większością schorzeń, które rozwijają się w organizmie na skutek spadku odporności oraz negatywnego wpływu na organizm różnych czynników zewnętrznych.

Odporność możemy wzmocnić dzięki m.in.:

odpowiedniej podaży witamin i minerałów,

codziennej aktywności fizycznej,

hartowaniu organizmu,

odpowiedniej ilości snu,

eliminacji nadmiaru stresu,

ograniczeniu ilości spożywanego alkoholu,

całkowitej rezygnacji z palenia papierosów.

Suplement diety na odporność – witamina D

Odpowiednia podaż witaminy D ma ogromny wpływ na odporność organizmu, bo „witamina słońca” uczestniczy w przebiegu podstawowych reakcji odpornościowych, zmniejsza stężenie cytokin prozapalnych, zwiększając jednocześnie stężenie cytokin przeciwzapalnych. To niezwykle ważne – bo, choć stan zapalny jest pierwszą bronią przeciwko każdemu z zagrażających organizmowi patogenów, to występujący przewlekle, może doprowadzić do rozwoju wielu schorzeń m.in. nowotworów. Immunomodulujące działanie witaminy D potwierdziły liczne badania, które dowodzą również, że witamina D może chronić przed rozwojem niektórych nowotworów oraz infekcjami sezonowymi np. grypą. Widoczny jest związek pomiędzy infekcjami sezonowymi i spadkiem poziomu witaminy D w organizmie, który następuje na skutek spadku nasłonecznienia w okresie jesienno- zimowym i wczesną wiosną.

Co więcej, witamina D jest niezbędna dla prawidłowej pracy układu nerwowego, reguluje równowagę wapniowo-fosforanową, chroniąc układ kostny przed osteoporozą, poprawia funkcjonowanie układu krążenia, dba o naczynia krwionośne, a także jest niezbędna do przebiegu procesów metabolicznych oraz regeneracji uszkodzonych komórek wątroby.

Doskonałym źródłem witaminy D jest tran norweski, czyli olej rybi z wątroby ryb dorszowatych, który cechuje się wysoką przyswajalnością, a także dostarcza do organizmu inne, cenne substancje odżywcze. W składzie tranu znajdują się także kwasy z grupy Omega 3 i Omega 6, witamina E i witamina A.

Suplement diety na odporność – witamina C

Na wzmocnienie odporności doskonale wpływa witamina C. Kwas askorbinowy możemy dostarczyć do organizmu wraz z pożywieniem lub w formie suplementów. Zaleca się, aby większość dziennego zapotrzebowania na witaminę C pokrywać z naturalnych źródeł, jednak suplementy diety warto stosować np. w sezonie infekcyjnym i kiedy dopadnie nas przeziębienie.

W witaminę C bogate są owoce np. cytrusy, owoce dzikiej róży, przetwory z czarnego bzu, pigwa, aronia, jagody Acai, żurawina, a także warzywa m.in. brokuły, brukselka i czerwona papryka. Wraz z pożywieniem możemy dostarczyć do organizmu niemal wszystkie witaminy w optymalnej ilości, jednak dieta musi być nie tylko zdrowa, ale także urozmaicona.

Witaminy z grupy B na odporność

Witaminy z grupy B także warto uwzględnić w swojej codziennej diecie oraz planie suplementacji. Wpływają one w pozytywny sposób na funkcjonowanie m.in. układu nerwowego oraz przyczyniają się do redukcji destrukcyjnego wpływu stresu na zdrowie, co pozwala zapobiegać osłabieniu organizmu, które skutkuje spadkiem jego odporności.

Preparaty na wzmocnienie organizmu – cynk

Cynk to pierwiastek, który bierze udział w odpowiedzi immunologicznej. Suplementy z cynkiem polecane są w celu zwiększenia odporności oraz podczas infekcji, bo pierwiastek ten niezbędny jest do uruchomienia reakcji obronnych organizmu.

Preparaty na wzmocnienie organizmu – wyciągi roślinne

Wyciągi roślinne w formie suplementów i naparów pozwalają na wzmocnienie organizmu i stymulują układ immunologiczny do efektywnej pracy. Korzystnie na ogólną kondycję zdrowotną i funkcjonowanie układu immunologicznego wpływa np. wyciąg z żeń-szenia. Pozytywny wpływ na odporność ma także werbena, czystek, kwiat lipy, kwiat głogu oraz jeżówka purpurowa.

Suplementy diety powinny stanowić doraźne wsparcie w okresie osłabienia, przemęczenia oraz w sezonie infekcyjnym. W pierwszej kolejności powinniśmy wzmacniać odporność w naturalny sposób, czyli prowadząc higieniczny tryb życia, stosując dietę bogatą w podstawowe składniki odżywcze m.in. witaminy i minerały, a także unikając przewlekłego stresu i używek. O wzmacnianiu odporności organizmu musimy pamiętać przez cały rok, stosując różne metody wsparcia układu odpornościowego w codziennej walce z atakującymi nas drobnoustrojami, co pozwoli ograniczyć liczbę infekcji oraz w pozytywny sposób wpłynie na samopoczucie.

