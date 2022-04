Naturalny eliksir młodości. Wypróbuj jeden z najsilniej działających antyoksydantów świata

Astaksantyna należy do grupy związków chemicznych zwanych karotenoidami. Karotenoidy to barwniki, zwykle żółte, pomarańczowe lub czerwone, które występują naturalnie w roślinach. Wspomagają proces fotosyntezy i chronią rośliny przed uszkodzeniami, pod wpływem światła. Są spożywane wraz z pokarmem przez ryby i owoce morza, które gromadzą go w tkance mięśniowej. Człowiek nie potrafi syntetyzować astaksantyny, dlatego dostarcza ją do organizmu wraz z pożywieniem.

Młodzieńcza, promienna skóra, redukcja zmarszczek

Badania wykazują, że astaksantyna znacząco poprawia wygląd skóry, a jej regularne stosowanie „może być kluczem do młodzieńczej, promiennej skóry”. Ten naturalnie występujący związek blokuje wilgoć i redukuje zmarszczki. Astaksantyna wzmacnia też funkcje odpornościowe organizmu i zapobiega nowotworom. Stwierdzono, że wykazuje 65 razy silniejsze działanie przeciwutleniające od witaminy C oraz 50 razy większe od witaminy E. Wychwytuje też wolne rodniki o wiele skuteczniej od koenzymu Q10, witaminy C, zielonej herbaty czy beta-karotenu.

Inne właściwości prozdrowotne astaksantyny

Zapobiega chorobom oczu /chroni oko przed zwyrodnieniem plamki żółtej, stanami zapalnymi, przed wystąpieniem zaćmy i jaskry.

Przeciwdziała powikłaniom cukrzycy /obniża poziom glukozy we krwi, zwiększa wrażliwość na insulinę i pobudza trzustkę do wydzielania insuliny.

Pozytywnie działa na mózg /chroni neurony przed degradacją, zapobiega demencji, chorobie Alzheimera i chorobie Parkinsona.

Obniża ciśnienie krwi ciśnienie /chroni przed udarami, poprawia ukrwienie mózgu, korzystnie wpływając na pamięć/.

Obniża poziom lipidów we krwi /obniża frakcję „złego cholesterolu” LDL, podwyższa ilość „dobrego cholesterolu” HDL, redukując tym samym ryzyko rozwoju miażdżycy/.

Działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo /często stosowana jest przez sportowców w celu poprawienia jakości treningów/.

Źródła astaksantyny

Astaksantynę warto włączyć do codziennej diety ze względu na prozdrowotne działanie i brak skutków ubocznych. Jej dobrym źródłem są:

algi,

łosoś atlantycki,

pstrąg różowy,

kryl antarktyczny,

krewetki głębinowe,

czerwone drożdże, które powstają podczas fermentacji ryżu,

skorupy krabów.



Jak wskazują badania skuteczne są również suplementy astaksantyny.

