Jakie objawy daje choroba Alzheimera? Takie zachowania to sygnał, że coś się dzieje

Otępienie starcze, zaniki pamięci oraz problemy z normalnym funkcjonowaniem w podeszłym wieku mogą być związane nie tylko z naturalnymi procesami starzenia się organizmu. To także efekt różnych schorzeń, do których zaliczamy chorobę Alzheimera. Jej wczesne objawy bywają bagatelizowane, dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat przyczyn i objawów neurodegeneracji mózgu u osób w podeszłym wieku.

Choroby wieku podeszłego

Podeszły wiek związany jest z występowaniem licznych nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu, co ma związek z procesami starzenia. Nie u wszystkich seniorów przebiegają one w ten sam sposób. Ma na to wpływ m.in. ogólna kondycja organizmu, która związana jest z trybem życia oraz genami.

Choroby wieku starczego m.in. choroba Alzheimera, są dla lekarzy ogromnym wyzwaniem. Choć wiele wiadomo na ich temat, to nadal nie znaleziono skutecznego lekarstwa, które pozwoliłoby powstrzymać rozwój choroby i zapobiec stopniowemu obumieraniu komórek mózgowych. Stosowane dotychczas terapie pozwalają łagodzić dokuczliwe objawy, jednak nie hamują powodujących je procesów.

Choroba Alzheimera – co to jest?

Choroba Alzheimera bywa także nazywana chorobą kory mózgowej. Dotyczy ona przede wszystkim osób po 65. roku życia, jednak sporadycznie może rozwinąć się także u osób młodszych. Schorzenie to związane jest ze stopniową degeneracją mózgu wskutek obumierania neuronów, co skutkuje wystąpieniem poważnych zaburzeń pamięci, zachowania oraz zdolności logicznego myślenia. Na skutek zaburzeń neuroprzekaźnikowych oraz obumierania neuronów zmniejsza się objętość mózgu pacjentów.

Dotknięta chorobą osoba początkowo funkcjonuje w miarę normalnie, jednak z czasem, zaczyna coraz bardziej przypominać nieporadne, i wymagające pomocy w każdej czynności dziecko. Alzheimer odbiera nie tylko tzw. pamięć świeżą, powodując m.in. zapominanie osób i wydarzeń, ale także upośledza ogólne funkcjonowanie organizmu, prowadząc do śmierci. Obumieranie neuronów nie jest jedynym objawem choroby. Wraz z jej postępem w mózgu odkłada się szczególny rodzaj białek, które upośledzają funkcjonowanie sprawnych obszarów mózgu.

Skąd bierze się choroba Alzheimera?

Nie są znane dokładne przyczyny rozwoju choroby Alzheimera. Na podstawie prowadzonych przez wiele lat badań wyodrębniono kilka czynników, które mogą znacząco zwiększać ryzyko zachorowania. Są to m.in.:

wiek powyżej 65. roku życia (choroba ta najczęściej diagnozowana jest u osób powyżej 85. roku życia),

niski poziom wykształcenia,

brak systematycznej pracy umysłowej,

obciążenia genetyczne,

urazy głowy,

stosowanie ubogiej w witaminy, minerały i aminokwasy diety,

występowanie niektórych schorzeń przewlekłych (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca).

Objawy choroby Alzheimera

Objawy choroby Alzheimera nie są identyczne w przypadku wszystkich chorych. Początkowo choroba może objawiać się jedynie uczuciem zagubienia oraz problemami z zapamiętywaniem informacji. Z czasem zaniki pamięci i dezorientacja zaczynają się nasilać oraz pojawiają się inne symptomy choroby, czyli:

trudności w normalnym funkcjonowaniu (nieporadność życiowa, która obejmuje podstawowe sfery funkcjonowania osoby starszej)

zaburzenia równowagi (specyficzny chód, zgarbiona postawa),

zapominanie nazw przedmiotów, imion, twarzy, miejsc, problemy z wykonywaniem dobrze znanych czynności (ubieranie się, utrzymywanie higieny, przygotowywanie i spożywanie posiłków, płacenie za zakupy, sprzątanie, czytanie, pisanie itp.)

problemy z wymową,

zaburzenia uwagi i koncentracji,

zaburzenia o podłożu psychicznym (agresja, urojenia, nadpobudliwość, obnażanie się).

Lista symptomów, które mogą wskazywać na chorobę Alzheimera, jest bardzo długa, jednak nie u każdego chorego one występują.

Dość typowym objawem choroby Alzheimera jest brak orientacji w terenie – osoba starsza zapomina drogi do domu, nie wie, gdzie idzie lub chce się dostać w miejsce kojarzone z czasów młodości. To szczególnie niebezpieczny z objawów, bo osoby chore potrafią wyjść z domu np. w środku nocy i udać się w jedynie sobie znanym kierunku. Ten i inne objawy choroby wymuszają 24-godzinną opiekę nad seniorem w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa, wsparcia i zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

