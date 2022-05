Jadalne kwiaty, które możesz posadzić w ogrodzie i na balkonie. Są smaczne i zdrowe

Są bardzo łatwe w uprawie i mają większych wymagań. Te kwiaty będą nie tylko ozdobą balkonu, ale śmiało możesz je wykorzystywać w kuchni.

Trzy jadalne kwiaty, które możesz posadzić na balkonie

Posadź te kwiaty w ogrodzie lub na tarasie, a całe lato będziesz mógł korzystać z ich dobrodziejstw.

Bratek ogrodowy



Na talerzu te kwiaty wyglądają spektakularnie. Można używać bratków dowolnych kolorów. Są idealne do sałatek, kanapek i jako jadalna ozdoba do potraw i deserów. Do tego są doskonałym źródłem witaminy C.



Nasturcja



Niezależnie, którą odmianę nasturcji wybierzesz – jadalne są zarówno kwiaty, jak i liście. Jedne i drugie można dodawać do sałatek i dekorować nimi potrawy. Kwiaty nasturcji mogą pomagać przy infekcjach i przeziębieniach.

Ciekawostką jest, że jadalne są także owoce nasturcji – marynowane w ocie przypominają w smaku i wyglądzie kapary.



Nagietek



Ze względu na wyrazisty kolor świetnie komponuje się z sałatkami, płatki nagietka można też dodać do ryżu czy kaszy. Ten uroczy kwiatek doda potrawom charakteru nie tylko ze względu na wygląd, ale i pikantny, wyrazisty smak.

Kwiaty nagietka dodatkowo mają działanie bakteriobójcze i przeciwzapalne.

O czym trzeba pamiętać sadząc rośliny jadalne?

Jadalne kwiaty najlepiej wyhodować samemu. I nie chodzi tu wcale o uzyskanie sprawności ogrodnika amatora czy własną satysfakcję. Te ze szkółek czy kwiaciarni mogą być spryskane szkodliwymi nawozami i pestycydami, które niekoniecznie chcesz, aby znalazły się na twoim talerzu. Nasiona nasturcji, nagietków czy bratków kupisz w każdym sklepie ogrodniczym, są też często dostępne w marketach i osiedlowych warzywniakach.

Jeśli cierpisz na alergię, wprowadzaj kwiaty jadalne do diety ostrożnie. Mogą nasilić objawy alergii.

Czy kwiaty jadalne można przechowywać?

Kwiaty jadalne są nietrwałe i najlepiej wykorzystywać je od razu po zerwaniu. Jednak jeśli chcesz na dłużej zachować zerwane już kwiaty, ułóż je w hermetycznym pojemniku wyścielonym wilgotnym ręcznikiem papierowym i schowaj do lodówki. Powinny zachować świeżość nawet kilka dni.

Płatki kwiatów jadalnych można suszyć – są doskonałym dodatkiem do ziołowych i czarnych herbat (na przykład pomarańczowe kwiaty nagietka pięknie komponują się z czarnymi herbatami). Suszone płatki można także wykorzystywać do dekoracji potraw już po sezonie, nadają się m.in. do dekoracji ciast, tortów, ale też zapiekanek, sałatek, mięs i kanapek.

Czytaj też:

Ta roślina to cenne zioło lecznicze i aromatyczna przyprawa. W Polsce jest traktowana jak chwast