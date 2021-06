Najczęstsze objawy alergii. Jak sobie z nimi poradzić?

Poszczególne alergie powodują określone objawy. Na przykład alergia na roztocza charakteryzuje się porannym uczuciem zatkanego nosa czy spływaniem wydzieliny do gardła. W wyniku uczulenia na sierść zwierząt najczęstszymi objawami są zaczerwienienie spojówek, łzawienie czy ciągłe kichanie. Z kolei alergie, których podłożem są pyłki traw, roślin i drzew, są przede wszystkim związane z katarem siennym i napadami kichania.

Jak radzić sobie z uciążliwymi objawami alergii?

Proces zwalczania objawów alergii można podzielić na profilaktykę oraz reakcję. Najlepszym rozwiązaniem jest rzecz jasna zapobieganie występowaniu objawów alergii, choć nie zawsze jest to możliwe. Należy jednak podkreślić, że ryzyko pojawienia się nieprzyjemnych objawów alergicznych można – przy odrobinie wysiłku – w znacznym stopniu zminimalizować. Podstawową kwestią jest oczywiście ograniczenie kontaktu z alergenami.

Przede wszystkim, należy ograniczyć przebywanie na świeżym powietrzu w okresie, w którym stężenie pyłku jest największe, a więc w suche i słoneczne dni. Warto również nie otwierać w tym czasie okien – lepiej zrobić to bezpośrednio po deszczu, kiedy powietrze jest dobrze oczyszczone z pyłku. Jeśli planujemy iść na spacer, to również w miejscu, gdzie nie ma za dużo roślin – uważać należy szczególnie na nieskoszone trawniki i łąki!

W celu ograniczenia kontaktu z alergenami (jeśli są to pyłki traw, roślin czy drzew) nieocenioną pomocą jest kalendarz pyleń, czyli zestawienie stężeń poszczególnych alergenów w danych miesiącach. Słowem – co i kiedy pyli najmocniej. Innym rozwiązaniem jest korzystanie z dostępnych leków przeciwhistaminowych, które z jednej strony w znacznym stopniu ograniczają objawy alergii, z drugiej nie wpływają negatywnie na samopoczucie, koncentrację oraz nie wywołują senności.

Najczęstsze objawy alergii:

Katar i ciągłe kichanie



Kichanie samo w sobie nie jest jeszcze oznaką, że cierpimy na alergię, jednak należy liczyć się z taką możliwością. W normalnych warunkach, czyli niezwiązanych ani z infekcją, ani z alergią, kichanie jest wynikiem chwilowego podrażnienia błony śluzowej, które może nastąpić na przykład wskutek zmiany temperatury czy wilgotności powietrza lub działalności pyłu czy kurzu. Jak rozpoznać, że mamy do czynienia z kichaniem alergicznym?

Katarowi alergicznemu towarzyszy wodnista wydzielina. Zwykle takie kichanie przydarza się męczącymi seriami, a wypełnione zatoki przyprawiają o ból głowy. Najczęściej katar sienny łączy się także z zaczerwienieniem i opuchnięciem powiek.

Katar sienny jest wiernym towarzyszem kichania wywołanego przez alergeny. W profesjonalnym, medycznym nazewnictwie określa się go jako alergiczny nieżyt nosa. Jest wywoływany przede wszystkim przez znajdujące się w powietrzu pyłki roślin czy grzybów. Katarowi i ciągłemu kichaniu towarzyszą często takie objawy, jak swędzenie nosa i gardła, ale także bardziej dotkliwe, jak bóle głowy i twarzy (w wyniku zablokowania zatok), a nawet utrata węchu czy smaku.



Swędzenie oczu



Kolejnym narządem, który jest narażony na występowanie objawów alergicznych, jest narząd wzroku. Choroby alergiczne oczu mogą występować samodzielnie lub towarzyszyć innym objawom, najczęściej katarowi alergicznemu, ale też chorobom alergicznym skóry, układu pokarmowego czy oddechowego. Wśród objawów, prócz swędzenia oczu, może wystąpić ich pieczenie lub łzawienie. Przyczyną (czyli alergenami) są w tym przypadku pyłki traw, kwiatów oraz drzew, roztocza kurzu domowego czy sierść zwierząt.

W celu minimalizowania objawów alergicznych chorób oczu, prócz unikania kontaktów z alergenami, ważną rolę odgrywają doraźne działania. W leczeniu wszystkich alergicznych schorzeń oczu duże znaczenie ma też zachowanie higieny i częste usuwanie czynnika wywołującego choroby alergiczne z oczu (np. przemywanie solą fizjologiczną).

Aby stosowane miejscowo leki mogły właściwie działać należy również zwrócić uwagę na stan filmu łzowego. Jego niestabilność może spowodować zbyt szybkie wypłukiwanie leków i skrócić czas ich działania i tym samym spowodować nawrót dolegliwości. Dlatego zastosowanie preparatów sztucznych łez może w korzystnie wpłynąć na efekt leczenia.



Wysypka na skórze



Również skóra jest narażona na objawy spowodowane alergią. W przypadku alergii skórnej mowa przede wszystkim o występowaniu wysypek czy czerwonych plam, ale też nieznośnego swędzenia. Nieprzyjemności związane z objawami alergii skórnej mają dwojaki wymiar. Pierwszy – to oczywiście zaburzenia estetyki ciała, drugi natomiast – to wymiar mentalny, bowiem objawy alergii skórnej wpływają jednocześnie na nasze samopoczucie.

Wysypki alergiczne mogą pojawiać się z wielu powodów. Bardzo często za ich pojawienie się odpowiadają rośliny. U osób, które mają silną alergię, wystarczy niewielka ilość substancji alergicznej, aby wysypka się pojawiła. W niektórych przypadkach nie trzeba mieć nawet bezpośredniego kontaktu ze źródłem alergenu. Czytaj też:

