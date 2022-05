Rabarbar może być szkodliwy dla zdrowia. Lepiej nie jeść go zbyt często

Rabarbar to warzywo, które kojarzy nam się z wiosną i ciepłem. Chętnie sięgamy po lemoniady z dodatkiem rabarbaru, pieczemy ciasta, tarty czy serniki. Rzeczywiście, rabarbar ma wiele walorów zdrowotnych, więc warto włączyć go swojej diety, jednak nie należy z nim przesadzać. Dlaczego?

Czym jest rabarbar?

Rabarbar to warzywo z rodziny rdestowatych. Zawiera kwas szczawiowy i kwas jabłkowy, przez co jest bardzo kwaśny. Ma w sobie jednak wiele wartości, dlatego jest chętnie wykorzystywany w kuchni. Przygotowuje się z niego desery (biszkopty, tarty, ciasta), a także przetwory czy napoje (np. lemoniadę czy kompot z rabarbaru).

Rabarbar zawiera witaminę C, witaminy A i E. Oprócz tego znajduje się w nim kwas foliowy, potas, żelazo czy błonnik. Bogactwo składników odżywczych sprawia, że może być cennym źródłem witamin i minerałów na wiosnę, gdy organizm potrzebuje wzmocnienia po zimie.

Czy rabarbar może być szkodliwy?

Rabarbar zawiera kwas szczawiowy, który negatywnie wpływa na zdrowie. Zbyt częste sięganie po to warzywo może doprowadzić do wypłukania wapnia z organizmu i zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforowej.

Rabarbar może przyczynić się również do powstawania kamieni nerkowych, dlatego nie zaleca się go osobom chorującym na nerki. Kwas szczawiowy znajdujący się w rabarbarze zostaje rozłożony na szczawian wapnia, który może przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych.

Rabarbar a reumatyzm

Warzywa nie poleca się też osobom, które cierpią na osteoporozę i reumatyzm. Wypłukuje ono wapń w organizmie, żelazo oraz magnez, dlatego osoby, które cierpią na choroby stawów lub kruchość kości, zdecydowanie powinny zrezygnować ze wszystkich deserów z dodatkiem rabarbaru. Może on dodatkowo osłabić już i tak delikatny układ kostno-stawowy.

Jak często jeść rabarbar?

Sięgnięcie raz na jakiś czas po rabarbar nie powinno nam zaszkodzić. Kompot z dodatkiem rabarbaru czy tarta rabarbarowo-truskawkowa może być przysmakiem idealnym na wiosnę. Jedzenie warzywa zbyt często może jednak nam zaszkodzić, wypłukać wapń z organizmu i przyczynić się do powstawania kamieni nerkowych. Z tego względu lepiej ograniczyć spożycie rabarbaru.

