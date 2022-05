Miłorząb: właściwości, odmiany, działanie

Miłorząb japoński to jedna z wielu roślin, z których ekstrakt dostępny jest w sklepach zielarskich i aptekach. Każdy kiedyś słyszał o Ginkgo biloba, jednak nie zawsze wiemy, jakie działanie ma miłorząb i kiedy go stosować. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat, bo z właściwości leczniczych miłorzębu japońskiego mogą korzystać nie tylko seniorzy. Im wcześniej zaczniemy wspierać pracę naszego mózgu i wzmacniać naczynia krwionośne, tym więcej korzyści przyniesie nam stosowanie Ginkgo biloba.

Miłorząb japoński – co to jest?

Miłorząb japoński nie jest rośliną pochodzącą z Japonii. Naturalnie występuje jedynie na terenie Chin, gdzie od wielu wieków znajduje zastosowanie w celu leczenia różnych schorzeń i dolegliwości zdrowotnych. Ginkgo biloba trafił jednak do Europy właśnie z Japonii i stąd wzięła się jego potoczna nazwa. Właściwą nazwą, która powinna być stosowana w przypadku miłorzębu japońskiego, jest nazwa „miłorząb dwuklapowy”.

Popularność miłorzębu japońskiego z roku na rok wzrasta. Po chwilowym odejściu od medycyny naturalnej na nowo odkrywamy wyjątkowe właściwości od wieków stosowanych roślin, jednak nie powinny być one podstawą terapii leczniczych, a jedynie stanowić ich wsparcie. Trzeba wiedzieć, że leki roślinne mogą wchodzić w interakcje z farmaceutykami, dlatego przed ich zastosowaniem trzeba poradzić się lekarza.

Miłorząb japoński – odmiany

Miłorząb japoński to drzewo z rodziny miłorzębowatych, które występuje w wielu odmianach. Miłorząb nazywany jest „żywym pomnikiem ery mezozoicznej”, bo od 150 mln lat jego forma nie uległa znaczącym zmianom. Drzewo to może żyć nawet 4000 lat; jeden z najstarszych miłorzębów japońskich rośnie w ogrodzie botanicznym w Utrechcie.

Długowieczność miłorzębu japońskiego, jego odporność na działanie czynników środowiskowych, a także wyjątkowy kształt liści sprawiły, że drzewo to wzbudziło zainteresowanie bardzo dawno temu i zaczęło być wykorzystywane w celach leczniczych. Roślina ta została poddana wielu badaniom, których wyniki pozwoliły potwierdzić jej pozytywny wpływ na naczynia krwionośne i komórki nerwowe, a także wykryć zagrożenia związane ze stosowaniem Ginkgo biloba.

Do najczęściej spotykanych odmian Ginkgo biloba, zaliczamy m.in.:

miłorząb Beijing Gold,

miłorząb Praga,

miłorząb Tremonia,

miłorząb Menhir.

Poszczególne odmiany Ginkgo biloba różnią się m.in. odcieniem i kształtem liści.

Naturalnie miłorząb dwuklapowy występuje jedynie na obszarze południowo-wschodnich Chin, skąd trafił m.in. do Japonii. W Europie możemy spotkać nawet kilkudziesięciometrowe okazy Ginkgo biloba, które zostały dawno temu posadzone np. w uzdrowiskach. Każdy z nas może zdecydować się na posadzenie miłorzębu japońskiego w swoim ogrodzie, zyskując dostęp do surowca zielarskiego o wielu właściwościach leczniczych.

Jakie właściwości ma miłorząb?

Właściwości lecznicze Ginkgo biloba znane są od czasów starożytnych. Z liści miłorzębu przygotowywano lecznicze napary, które stosowane były m.in. w celu leczenia schorzeń układu naczyniowego i wspierania funkcjonowania mózgu. Do dziś miłorząb japoński słynie przede wszystkim z pozytywnego wpływu na stan naczyń krwionośnych i mikrokrążenie krwi oraz komórki nerwowe.

Roślina ta wykazuje także działanie ochronne na organizm, co ma związek z zawartością naturalnych antyoksydantów. Działanie antyoksydacyjne miłorzębu japońskiego oraz jego pozytywny wpływ na układ naczyniowy sprawiło, że roślina ta jest wykorzystywana nie tylko w lecznictwie naturalnym, ale także przemyśle kosmetycznym. Kosmetyki z miłorzębem japońskim polecane są m.in. do pielęgnacji cery naczyniowej oraz pomagają opóźnić naturalne procesy starzenia się skóry, redukując zmarszczki i usprawniając procesy regeneracji włókien kolagenowych. Z tego względu ekstrakt z miłorzębu japońskiego coraz częściej znajduje się w składzie naturalnych kremów redukujących pajączki oraz w kosmetykach ujędrniających do twarzy i ciała.

Co więcej, miłorząb japoński skutecznie wspomaga naturalne procesy detoksykacji organizmu, wykazuje działanie antydepresyjne, poprawia funkcjonowanie komórek mózgu, wpływając na zdolności poznawcze, a także skutecznie redukuje dolegliwości związane z zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Choć Ginkgo biloba bywa postrzegany jako zioło dla seniorów, to z jego wyjątkowych właściwości możemy korzystać znacznie wcześniej, usprawniając m.in. funkcjonowanie mózgu i układu krążenia oraz redukując ryzyko rozwoju wielu poważnych chorób.

Surowcem zielarskim są liście Ginkgo biloba. To w nich znajdują się prozdrowotnie działające substancje, do których zaliczamy m.in.:

flawonoidy,

terpenoidy,

kwas ginkgolowy,

kwas kynurenowy,

kwas 6-hydroksykynurenowy,

kwas wanilinowy,

kwas glukuronowy.

Liście Ginkgo biloba to także źródło witamin o silnych właściwościach antyoksydacyjnych (witaminy C i E), proantocyjanidn, garbników i fitosteroli roślinnych. Tak bogaty skład pozwala na usprawnienie zachodzących w organizmie naturalnych procesów biologicznych, redukując ryzyko rozwoju niektórych chorób cywilizacyjnych np. miażdżycy. Z liści miłorzębu japońskiego można przygotowywać napary do zastosowania wewnętrznego i przemywania skóry. W sklepach zielarskich i aptekach dostępne są liczne suplementy z miłorzębem japońskim np. w formie tabletek, które ułatwiają dbanie o zdrowie. Mają one równie skuteczne działanie, jak napary z miłorzębu. Decydując się na stosowanie preparatów zawierających ekstrakty z miłorzębu, możemy wzbogacić naszą dietę o cenne źródło substancji, które wykazują pozytywny wpływ na organizm.

Składniki aktywne, które obecne są w liściach miłorzębu japońskiego, wpływają na zwiększenie efektywności procesów wykorzystywania dostarczanego do organizmu tlenu oraz glukozy i są stosowane w leczeniu m.in.:

zaburzeń krążenia o podłożu miażdżycowym,

niewydolności naczyń krwionośnych w mózgu,

niewydolności naczyń krwionośnych kończyn dolnych,

demencji starczej,

zwyrodnienia plamki żółtej,

zaburzeń pamięci i koncentracji,

chorób neurodegeneracyjnych,

neuralgii,

neuropatii,

zaburzeń erekcji.

Ochronne działanie miłorzębu japońskiego na komórki organizmu, które związane jest z redukowaniem wolnych rodników tlenowych, pozwala ograniczyć ryzyko związane z rozwojem wielu chorób, a także ułatwia utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i umysłowej w podeszłym wieku. Wyciąg z miłorzębu japońskiego może być stosowany jako wsparcie dla organizmu w przebiegu chorób oraz w celach profilaktycznych, jednak nie należy stosować miłorzębu japońskiego na własną rękę ze względu na możliwe działania niepożądane. Preparatów z Ginkgo biloba nie należy stosować u małych dzieci i kobiet w ciąży, a także osób, które przyjmują np. leki przeciwzakrzepowe i chorują przewlekle.

Zanim sięgniemy po napar, kapsułki, tabletki lub inne preparaty z miłorzębem japońskim, powinniśmy sprawdzić, czy w ich składzie znajduje się standaryzowany wyciąg z tej rośliny, dzięki czemu w pełni skorzystamy z potencjału flawonoidów i innych prozdrowotnie działających związków.

Jak stosować miłorząb japoński?

Wskazania do stosowania miłorzębu japońskiego to przede wszystkim zaburzenia krążenia w obrębie naczyń mózgowych, kruchość naczyń krwionośnych, zaburzenia pamięci i koncentracji, ogólne osłabienie organizmu, pogorszenie nastroju, a także zaburzenia męskich funkcji seksualnych i PMS. Najczęściej miłorząb japoński stosowany jest w celu redukcji objawów zaburzeń krążenia, które związane są z miażdżycą, bo roślina ta nie tylko wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, ale także zwiększa ich światło, ułatwiając przepływ krwi, co pozwala skutecznie redukować m.in. szumy uszne oraz zawroty głowy.

Co więcej, miłorząb japoński wpływa także na potencję, zwiększając przepływ krwi i umożliwiając osiągnięcie i utrzymanie erekcji, o ile zaburzenia męskich funkcji seksualnych wynikają z problemów z układem naczyniowym. Dzięki zwiększeniu dotlenienia i ukrwienia wszystkich narządów organizmu podczas stosowania miłorzębu można odczuć zdecydowanie lepsze samopoczucie oraz zauważyć przypływ sił witalnych. Liczne badania dowiodły również antyalergicznego działania Ginkgo biloba oraz wpływu tej rośliny na funkcjonowanie narządu wzroku – stosowanie ekstraktów z miłorzębu polecane jest przede wszystkim przy zwyrodnieniu plamki żółtej oraz retinopatii cukrzycowej.

Przyjmowanie preparatów z miłorzębem japońskim najlepiej skonsultować z lekarzem. Jest to szczególnie ważne, gdy chorujemy przewlekle, bo liście Ginkgo biloba są źródłem substancji wchodzących w interakcje z lekami. Szczególnie niebezpieczne jest łączenie wyciągu z miłorzębu japońskiego lub naparów z wysuszonych liści tego drzewa z preparatami zapobiegającymi powstawaniu zakrzepów, dlatego przeciwskazaniem do stosowania Ginkgo biloba jest m.in. przyjmowanie aspiryny w celu zapobiegania zawałowi i chorobie zakrzepowej żył.

Preparaty z miłorzębem japońskim muszą być stosowane systematycznie w odpowiednich dawkach przez co najmniej 12 tygodni, aby można było zauważyć efekty ich działania.

Czytaj też:

Bluszczyk kurdybanek – niepozorna roślina, która oferuje olbrzymie korzyści zdrowotne