5 przepisów na pyszne koktajle wspomagające odchudzanie

Smoothies, czyli wieloowocowe, pożywne koktajle cieszą się dużą popularnością wśród miłośników zdrowego stylu życia. Nic dziwnego: odpowiednie przygotowane są prawdziwą bombą witaminową. Dodatkowo mogą wspierać metabolizm i ułatwiać skuteczne odchudzanie. Przeczytaj instrukcję poniżej, a następnie przygotuj koktajl odchudzający według wybranego przepisu.



Pięć kroków do zrobienia koktajlu

Wlej płynną bazę do blendera (mleko, sok, woda, jogurt); Następnie dodaj pokrojone w kawałki owoce i warzywa; Opcjonalnie dodaj superfoods w proszku; Zblenduj składniki na jednolitą masę; Wsyp dodatki takie jak orzechy, wiórki kokosowe czy kostki lodu.

1. Koktajl truskawkowo-bananowy

Kluczowy składnik: truskawki

Truskawki zawierają antocyjany, związek przeciwzapalny, który ma pozytywny wpływ na metabolizm i tłumienie apetytu. Częściowo wynika to ze zdolności owoców do stymulowania hormonów zwiększających metabolizm i ich zdolności do spowalniania trawienia produktów bogatych w skrobię, aby pomóc regulować poziom cukru we krwi.

Składniki:

1 szklanka truskawek

1/2 banana

2 łyżki pokrojonych orzechów

1 łyżeczka nasion chia

1/4 szklanki niesłodzonego muesli

1 szklanka niesłodzonego jogurtu greckiego

1 łyżeczka miodu (opcjonalnie)

2. Tropikalny koktajl z kurkumą i imbirem

Kluczowe składniki: imbir i kurkuma

Ten koktajl zawiera różne przyprawy, które przyspieszają utratę wagi i wypłukują toksyny. Imbir hamuje apetyt, jednocześnie regulując poziom cukru i cholesterolu. Ponadto poprawia trawienie, usuwając toksyny i zwalczając stany zapalne. Kurkuma działa równie dobrze co leki przeciwzapalne na receptę. Dodatkowo wspomaga utratę wagi i zapewnia modyfikację komórek magazynujących tłuszcz w komórki spalające tłuszcz.

Składniki:

1 szklanka mleka migdałowego

½ banana

½ szklanki kawałków mango

½ łyżeczki: kurkumy, imbiru i cynamonu

1 łyżeczka miodu (opcjonalnie)

1 łyżka nasion chia

Odrobina pieprzu

Kilka kostek lodu

3. Ananasowy koktajl z jarmużem

Kluczowe składniki: jarmuż i ananas

Ten koktajl to idealna równowaga węglowodanów, tłuszczów i białek. Pij go po treningu, aby schudnąć, utrzymać beztłuszczową masę mięśniową i zapobiec spowolnieniu metabolizmu. Jarmuż jest bogaty w witaminę A i C. Ananas jest bogatym źródłem bromelainy, enzymu pomagającego trawić białko. Jest szczególnie dobry w leczeniu stanów zapalnych i bólu stawów.

Składniki:

2 szklanki surowych liści jarmużu bez łodyg

3/4 szklanki migdałów

1 banan pokrojony na kawałki

1/4 szklanki zwykłego greckiego jogurtu

1/4 szklanki kawałków ananasa

2 łyżki niesłodzonego masła orzechowego

1 do 3 łyżeczek miodu do smaku

4. Jagodowy koktajl z awokado i mango

Kluczowe składniki: jagody

Ten koktajl jest bardzo pożywny, a jednocześnie kremowy i słodki. Jest pełen zdrowych tłuszczów, które zapewniają uczucie sytości przez wiele godzin. Ma nieco ponad 700 kalorii, więc należy go spożywać jako posiłek zamiast przekąski. W swoim składzie zawiera magnez, selen, witaminę B6 i niacynę.

Składniki:

1 szklanka jagód

1½ szklanki mango

½ awokado

1 łyżka nasion chia

1 łyżka surowego miodu

2 łyżki niesłodzonego masła migdałowego

1½ - 2 szklanki wody kokosowej lub mleka orzechowego

5. Koktajl bananowy z ciemną czekoladą

Kluczowe składniki: kakao i banan

Ten zdrowy przepis jest idealny dla osób lubiących słodycze. Bogate flawonoidy zawarte w kakao zwiększają wrażliwość na insulinę, zapobiegając gromadzeniu się cukru w postaci tłuszczu. Z drugiej strony banan zawiera oporną skrobię, która spowalnia trawienie, zwiększa uczucie sytości i obniża poziom cholesterolu. Dodatkowo koktajl zawiera błonnik, miedź, wapń, witaminę D i witaminę E.

Składniki:

1 mrożony banan

1 szklanka szpinaku

1 szklanka mleka migdałowego

3 łyżki nasion chia

2 łyżki niesłodzonego kakao

1/2 łyżeczki ekstraktu z wanilii

1 łyżka miodu (opcjonalnie)

Który z koktajli wybierzesz? Smacznego!

