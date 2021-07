Jak ukisić małosolne w... woreczku foliowym? Przepis na hit sezonu ogórkowego

Wcale nie trzeba długo czekać na to, aż ogórki się ukiszą. Przepis, który jako pierwsi zaczęli promować Rosjanie, pozwala na to, by przygotowanymi z rana małosolnymi zajadać się nawet tego samego dnia wieczorem.

Wystarczy tylko użyć zwykłego woreczka foliowego na mrożonki ze strunowym zamknięciem (o pojemności od 3 do 5 litrów), do którego wkładamy ogórki gruntowe z odciętymi z obu stron końcówkami (w tej sposób tracą goryczkę).

Dlaczego ogórki małosolne są zdrowe?

Niskokaloryczne ogórki małosolne (100 g to tylko 11 kcal) uznawane są za naturalne probiotyki i doskonałe źródło witaminy C oraz witamin z grupy B, witaminy K, witaminy E, a także miedzi, wapnia, manganu, magnezu i potasu. Mają kojący wpływ na nasz układ nerwowy, wspomagają działanie układu sercowo-naczyniowego i pomagają obniżać ciśnienie krwi (dzięki acetylocholinie, która wpływa także dobrze na perystaltykę jelit).

Jak zrobić małosolne „na sucho”? Błyskawiczny sposób na kiszenie ogórków

Składniki:

ogórki gruntowe (wystarczy kilogram na jedno opakowanie)

niewielki korzeń chrzanu pokrojony na słupki

sól morska (1-2 łyżki)

kilka gałązek kopru

czosnek (5-6 ząbków)

liść chrzanu, wiśni lub porzeczki

liście laurowe (5 sztuk)

ziarna pieprzu i gorczycy (wystarczy po 1 łyżeczce)

ewentualnie sok z cytryny do smaku (można pominąć)

Wymyte ogórki gruntowe wycieramy do sucha i wkładamy do woreczka strunowego, dodajemy resztę składników i zasypujemy solą. Następnie dokładnie domykamy zamknięcie i powoli mieszamy wszystkie składniki (w taki sposób, jak przedstawiono na nagraniu) i wkładamy opakowanie na 4 godziny do lodówki.

Po tym czasie wyciągamy ogórki i przez 1 dobę trzymamy w temperaturze pokojowej. Wiele osób potwierdza, że jeśli rano przygotujemy w ten sposób ogórki, to nawet wieczorem mogą stać się na tyle smaczne, że nadają się do schrupania. Smacznego!

Czytaj też:

Jak zrobić keczup z... truskawek? Przepis na zdrowy dodatek do dańCzytaj też:

Jak zrobić zdrowszą wersję tiramisu? Wystarczą tylko 3 składniki!