5 powodów, dla których warto jeść ogórki małosolne. O tym mogłeś nie wiedzieć

Chrupiące, delikatne w smaku, doskonale pasujące do dań na ciepło, kanapek i sałatek - takie właśnie są ogórki małosolne. Wydawać by się mogło, że w takiej postaci ogórki nie są wyjątkowo bogatym źródłem witamin oraz minerałów, bo w większości składają się z wody, a jednak… ogórki małosolne i ogórki kiszone to prawdziwe superfoods!

Ogórki małosolne a ogórki kiszone

Jaka jest różnica pomiędzy ogórkami kiszonymi i małosolnymi? Choć przepisów na ogórki jest mnóstwo, to ogórki kiszone od ogórków małosolnych odróżnia przede wszystkim czas fermentacji. Ogórki małosolne są gotowe do spożycia po zaledwie kilku dniach, choć ich smak jest znacznie mniej intensywny niż smak ogórków kiszonych. Jest to związane z krótszym procesem fermentacji, który wpływa też na konsystencję ogórków małosolnych - są znacznie twardsze i przyjemnie chrupiące.

Zalewę do ogórków kiszonych oraz małosolnych robi się w ten sam sposób - zwykle w proporcji 1 łyżka soli do przetworów na 1 litr wody. Podobnie jest z dodatkami - czosnek, chrzan i koper to podstawa, choć w wielu przepisach znajdziemy także inne dodatki, które mają wpływ na smak ogórków np. liście porzeczek lub winogron, pieprz ziarnisty, gorczyca czy ziele angielskie. W celu przyśpieszenia fermentacji ogórków małosolnych na wierzchu słoika lub glinianego naczynia układa się kawałek razowego chleba. Ogórki małosolne są gotowe do spożycia po 3-4 dniach; ogórki kiszone najlepiej smakują po kilku tygodniach od przygotowania.

Czy ogórki małosolne są zdrowe?

Kiszenie to jeden z najzdrowszych sposobów przygotowywania przetworów z warzyw. Podczas fermentacji beztlenowej wytwarza się kwas mlekowy, który jest źródłem cennych probiotyków. To nie wszystko - kiszenie podnosi też wartości odżywcze wielu warzyw. Tak jest też w przypadku ogórków - kiszenie znacząco zwiększa ilość witaminy C w tych warzywach.

Ważne: zdrowe są jedynie ogórki małosolne przygotowywane w tradycyjny sposób. Dostępne w sklepach ogórki zaprawiane octem, czyli ogórki kwaszone są uboższe w składniki odżywcze i nie dostarczają do naszego organizmu kwasu mlekowego.

5 powodów, dla których warto jeść ogórki małosolne

Ogórki małosolne są niskokaloryczne

Warzywa to obowiązkowy składnik zdrowej diety. W sezonie letnim warto po nie sięgać jak najczęściej - sezonowe warzywa są najzdrowsze ze względu na naturalny proces uprawy. Ogórki małosolne idealnie nadają się do tego, aby urozmaicić nasze codzienne menu. Są niskokaloryczne (ok. 11 kcal/100 g) i doskonale smakują bez żadnych dodatków. Nie musimy do nich dodawać śmietany, majonezu lub jogurtu, świetnie pasują do obiadu i kanapek oraz świeżych, lekkich sałatek. Ich orzeźwiający, lekko kwaśny smak, uwielbiają także dzieci, którym warto podawać jak najwięcej kiszonek.

Ogórki małosolne są bogate w naturalne probiotyki

Dieta bogata w probiotyki wpływa na kondycję całego organizmu. Badania dowodzą, że bakterie kwasu mlekowego, które rozkładają obecny w warzywach cukier, pozytywnie wpływają na stan naszego zdrowia, chroniąc m.in. przed nowotworami układu pokarmowego oraz poprawiając odporność organizmu. Uzupełnianie niedoborów mikroflory jelitowej naturalnymi prebiotykami polecane jest nie tylko po antybiotykoterapii. Dieta bogata w kiszonki to jeden z niezbędnych elementów pracy nad odpornością organizmu oraz inwestycja w dobre zdrowie.

Ogórki małosolne to doskonałe źródło witaminy C

Witamina C to jeden z silnych antyoksydantów. Dzięki niej powstające w naszym organizmie wolne rodniki tlenowe mogą być skutecznie neutralizowane. Co więcej, witamina C niezbędna jest do przebiegu wielu podstawowych procesów biologicznych oraz dba o nasz wygląd zewnętrzny, opóźniając procesy starzenia.

Ogórki małosolne redukują stres i koją układ nerwowy

Bogate w magnez, potas i witaminy z grupy B ogórki małosolne to „balsam” dla naszego układu nerwowego. Dzięki nim dostarczamy do organizmu kluczowe dla jego prawidłowego funkcjonowania naturalne, więc najlepiej przyswajane, witaminy i minerały.

Ogórki małosolne są także źródłem witaminy K i witaminy E oraz miedzi, wapnia i manganu.

Ogórki małosolne wspierają funkcjonowanie serca i redukują wysokie ciśnienie krwi

Potas, magnez, witaminy z grupy B i obecna w ogórkach małosolnych acetylocholina aktywnie dbają o nasze serce i układ naczyniowy oraz pomagają zapobiegać niebezpiecznym dla zdrowia skokom ciśnienia tętniczego.