Jak zrobić mus z tofu i awokado? 2 przepisy na obłędnie smaczne i zdrowe desery

Zarówno awokado, jak i tofu mają na tyle neutralny smak, że po dodaniu odpowiednich składników doskonale smakują i na słono, i na słodko – choć w tej wersji najrzadziej goszczą na naszych stołach. Oto kilka najlepszych sposobów na przygotowanie tych dwóch pokarmów na słodko – w nieco mniej oczywistej wersji. Polecamy!

Przepis na pyszny, czekoladowy mus z... tofu

Składniki:

pół szklanki rozpuszczonej czekolady dobrej jakości (z wysoką zawartością procentową kakao) lub 3-4 stołowe łyżki samego kakao (jeśli zależy nam na zmniejszeniu kaloryczności deseru)

duże opakowanie tofu w naturalnym smaku (około 300 g)

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

szczypta cynamonu do smaku

1 łyżka miodu, syropu z agawy lub płynnej stewii (można pominąć)

Tofu wkładamy do wysokiego naczynia, dodajemy wanilię i cynamon (ewentualnie odrobinę miodu lub syropu z agawy), a następnie blendujemy na gładką masę. Potem dodajemy lekko przestudzoną rozpuszczoną czekoladę (lub samo kakao) i znów wszystko miksujemy. Na koniec przekładamy mus do osobnych kokilek i schładzamy w lodówce. Jeśli potrzymamy go dłużej w zamrażarce, wyjdą nam czekoladowe lody z tofu.

Zdrowy deser z awokado. Błyskawiczny przepis na pyszny mus

Składniki:

2-3 duże awokado

22 ml soku z limonki lub cytryny

120 ml bitej śmietany (można zastąpić ubitym mleczkiem kokosowym)

1 łyżeczka startej skórki cytryny

1 łyżeczka miodu, płynnej stewii lub syropu z agawy

garść prażonych płatków migdałowych lub wiórków kokosowych do posypania

Zaczynamy od starcia na tarce dobrze umytej skórki cytryny i wyciśnięcia soku z tego owocu. Potem obieramy awokado, usuwamy pestkę i skórkę, a następnie dzielimy je na połówki. Dodajemy śmietankę lub gęste mleczko kokosowe, słodzimy stewią lub miodem i miksujemy wszystkie składniki na gładką, aksamitnie puszystą masę.

Gotowy mus przekładamy za pomocą łyżki do lodów do osobnego naczynia i schładzamy w lodówce (jeśli włożymy je do zamrażalnika, to wyjdą nam... lody z awokado). Wierzch możemy posypać uprażonymi wcześniej płatkami migdałowymi lub kawałkami kokosa. Smacznego!

Dlaczego tofu i awokado są zdrowe? Zalety i przeciwwskazania

W bogatym w białko tofu znajdziemy wszystkie aminokwasy niezbędne do prawidłowego działania naszego organizmu, a także izoflawony (poprawiające elastyczność naczyń krwionośnych i zmniejszające ich stan zapalny), mangan, wapń, selen, fosfor, miedź, cynk, magnez i żelazo. Nie powinny po niego sięgać jednak osoby mające problemy z tarczycą, kamicą nerkową lub z nowotworami piersi, a także alergicy uczuleni na ten produkt. Dzięki fitohormonom może za to łagodzić objawy menopauzy i regulować poziom cholesterolu.

Awokado z kolei zawiera tyle potasu, że może obniżać poziom ciśnienia krwi (w 100 g ma 495 mg potasu). Ekolodzy ostrzegają, że hodowla tej rośliny wymaga sporo wody, a ratownicy medyczni nie kryją, że na oddziałach ratunkowych stale przybywa osób, które boleśnie pokaleczyło ręce przy pozbywaniu się pestki.

Trudno pominąć jednak liczne walory zdrowotne awokado – ma sporo błonnika i kwasu foliowego, szybko syci, reguluje stężenie cholesterolu i koi nerwy – warto go więc stosować za każdym razem, kiedy chcemy sobie poprawić nastrój.

