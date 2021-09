„Edukacja seksualna jest naszym prawem”. Wyjątkowa akcja Anji Rubik

„Nie umiemy wyobrazić sobie zdrowego społeczeństwa, w którym nie uczymy się o naszej tożsamości, ciałach, granicach, świadomej zgodzie i bezpiecznym seksie. To z natury kwestie bardzo osobiste, a mimo to stanowią podstawowe elementy życia każdego i każdej z nas” – zapewniają przedstawiciele Inside Out Project – globalnej inicjatywy, której założycielem jest francuski artysta o pseudonimie JRa.

Ideą tego twórcy jest stworzenie największej na świecie galerii zdjęć – a jak powszechnie wiadomo każda fotografia mówi więcej niż tysiąc słów...

Podobna akcja artystyczna miała miejsce już w 138 krajach i polega na tym, by za pomocą wielkoformatowych portretów mieszkańców różnych miejsc kuli ziemskiej opowiadać historie, które najbardziej ich trapią i ułatwiać wprowadzenie globalnych zmian poprzez obronę tych wartości, w które wierzą, a nie zawsze są respektowane przez społeczeństwo zmagające się z różnego rodzaju uprzedzeniami i nietolerancją.

Inside out project – na czym polega akcja, którą promuje Anja Rubik?

W ramach Inside out project Fundacja SEXED.PL oraz światowej sławy modelka Anja Rubik, która od lat aktywnie włącza się w działania związane z edukacją seksualną i podnoszeniem świadomości społecznej na ten temat, zaprasza do udziału w finale akcji, który będzie miał miejsce w sobotę 25 września w Warszawie. Choć wydarzenie to miało odbyć się w poprzednim tygodniu, to plany organizatorów pokrzyżowała pogoda.

Na dach Sali Kongresowej trafi niemal 2 tys. czarno-białych, wielkoformatowych portretów osób, które podpisały się pod manifestem Inside Out Project, wspierając walkę o dostęp do rzetelniej i otwartej edukacji seksualnej w Polsce.

„Pokażmy razem, że wartości, które niesie za sobą edukacja seksualna są nam bliskie. Że każdy ma prawo poszukiwać i wyrażać siebie tak, jak chce. Że wszyscy jesteśmy różni, a w tej różnorodności podobni, bo zwyczajnie ludzcy” – apelują autorzy manifestu Inside out project.

W Polsce mamy problem z rzetelną edukacją seksualną

„Dziewczynki bywają wypraszane z sali lekcyjnej, gdy nauczycielka mówi o penisie, a chłopcy, gdy mowa o miesiączce” – mówiła przed laty w wywiadzie dla tygodnika „Wprost” Anja Rubik, promując głośną kampanię społeczną #sexedpl. Według supermodelki „seks nie powinien być tematem politycznym, tymczasem jest traktowany jak amunicja”.

„Młodym ludziom jest bardzo trudno odnaleźć się w naszej rzeczywistości. Nie dość, że mierzą się z trudami okresu dojrzewania, przechodzą własne problemy w domu i szkole, to zmienia się ich ciało, hormony buzują, popęd wzrasta” – zapewniała w rozmowie z „Wprost” zwracając uwagę na to, jak ważne jest prawo do edukacji seksualnej.

Anja Rubik cały czas włącza się we wspieranie akcji, które mogą podnieść świadomość społeczną na temat zdrowia seksualnego. Inside out project to kolejne wydarzenie, które ma na celu promocję rzetelnej wiedzy o kwestiach związanych z naszą seksualnością.

Jeśli tylko pogoda dopisze, to 25 września na dachu Sali Kongresowej wolontariusze będą przyklejać wydrukowane wcześniej fotografie od godz. 7.00 rano do 20.00 wieczorem i mają nadzieję, że stworzona przez nich instalacja będzie widoczna nawet z... kosmosu!

