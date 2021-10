Szybka zapiekanka z kalafiora. Ten dodatek cię zaskoczy

Warzywne zapiekanki nie wychodzą z mody. To dobry pomysł na pożywny i zdrowy obiad czy kolację, kiedy nie masz czasu na długie stanie przy garnkach. My dziś proponujemy prostą zapiekankę z kalafiora z zaskakującym składnikiem, który nada jej wyrazu i oryginalnego smaku. To gruszka!

Dlaczego warto jeść kalafior

Kalafior to źródło cennych dla zdrowia witamin i mikroelementów. Jest bogaty w żelazo, potas, magnez, mangan, cynk, witaminy z grupy B, witaminy C oraz K. Kalafior działa antynowotworowo, wspomaga trawienie, wspiera pracę serca. Do tego jest niskokaloryczny. Kalafior pomaga także zachować równowagę hormonalną.

Jakie właściwości ma gruszka

Gruszki to owoce ze wszech miar wyjątkowe. Jako nieliczne z owoców zawierają jod, który jest niezbędny dla zachowania zdrowia tarczycy. Są m.in. źródłem potasu, żelaza, wapnia, cynku. Zawierają witaminy z grupy B, witaminy C, A, E i K. Są bogate w błonnik. Mają zbawienny wpływ na pracę serca, regulują ciśnienie krwi i wpierają odporność.

Z zapiekanką można eksperymentować

Nie bój się zmieniać przepisu i dorzucać do niego swoje składniki. Do zapiekanki świetnie będą pasowały orzechy włoskie. Możesz posypać nimi zapiekankę. Zamiast rozmarynu możesz dodać inne ulubione zioła. W tym zestawieniu sprawdzą się też przyprawy korzenne, np. goździki. Możesz także dodać pokrojone w kostkę twarde, kwaśne jabłko.

Przepis: Zapiekanka z kalafiora i gruszek Proste danie, które sprawdzi się na obiad i na kolację. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 kalafior

duża gruszka

szklanka śmietany

pół szklanki startego, żółtego sera

gałązka rozmarynu

sól, pieprz, gałka muszkatołowa Sposób przygotowania Przygotuj składnikiKalafior podziel na różyczki, gotuj w osolonej wodzie ok. 7 minut. Gruszkę pokrój w kostkę. Rozmaryn potnij na kawałki. Śmietanę wymieszaj z serem i przyprawami. Włóż do piekarnikaUgotowane kawałki kalafiora i surowe kawałki gruszki ułóż w żaroodpornym naczyniu. Na wierzch wylej i rozprowadź masę śmietanowo-serową. Zapiekaj ok. 20 minut w piekarniku nagrzanym do 180 st. Celsjusza.

