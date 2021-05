Rozmaryn: łagodzi ból żołądka i obniża poziom cukru

Rozmaryn to zioło, które wykorzystuje się w kuchni, ale warto zrobić dla niego miejsce również w domowej apteczce. Okazuje się, że rozmaryn ma wiele walorów leczniczych. Można go dodawać nie tylko do focacci i pieczonych mięs, ale również stosować w razie dolegliwości pokarmowych.

Rozmaryn – co to za zioło?

Rozmaryn nazywany jest różą morską (z łac. „rosa” – róża i „marinus”). To roślina, która rośnie w obrębie basenu Morza Śródziemnego i stanowi jeden ze znaków szczególnych tamtej kuchni. Ale oprócz Włoch i Grecji spotkamy go również w innych miejscach, m.in. we Francji, Stanach Zjednoczonych i Meksyku.

Właściwości lecznicze rozmarynu

Rozmaryn to roślina lecznicza, która ma działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwnowotworowe. Wzmacnia układ trawienny, chroni przed działaniem wirusów i wolnych rodników, wspiera pracę układów moczowego i nerwowego. Roślina ta zawiera szereg dobroczynnych składników odżywczych i witamin:

żelazo



magnez

mangan

wapń



witaminę A

witaminę B6

witaminę C



związki fenolowe

flawanoidy

garbniki

kwas karnozowy

rosmanol

izorosmanol

metylokarnat

Rozmaryn czy olejek rozmarynowy?

Z właściwości tej rośliny można skorzystać na wiele sposobów: dodając ją do potraw, przygotowując nalewki z liści, susząc liście albo wykorzystując olejek eteryczny. Sposób stosowania rozmarynu powinniśmy dobrać w zależności od tego jaki efekt zdrowotny chcemy uzyskać.

Gałązki rozmarynu można dodawać do domowych wypieków, smażonych warzyw (np. cukinii), pieczonych ziemniaków, kurczaka, indyka, sałatek. W ten sposób dostarczymy organizmowi witamin, wzmocnimy jego odporność i barierę ochronną przed szkodliwym działaniem wirusów czy wolnych rodników.

Olejek eteryczny z rozmarynu wykazuje większe działanie lecznicze, ponieważ jest mocniej skoncentrowany. Warto go stosować w przypadku leczenia dolegliwości żołądkowych czy leczenia cukrzycy.

Roślina na żołądek

Rozmaryn polecany jest w stanach podrażnienia błony śluzowej żołądka. Wspomaga pracę układu trawiennego i jelit, łagodzi ból żołądka, chroni przed powstawaniem wrzodów. Z badań wynika, że działa również przeciwnowotworowo, hamując rozwój komórek rakowych, m.in. raka jelita grubego.

Roślina ta pomaga także oczyścić wątrobę, dlatego czasem wykorzystuje się go do przeprowadzenia detoksu organizmu. Aby poprawić funkcjonowanie układu trawiennego, można włączyć do diety napar z suszonych liści rozmarynu. Można je kupić w sklepach zielarskich i ekologicznych.

Olejek na cukrzycę

Olejek z rozmarynu obniża poziom cukru we krwi. Wykorzystuje się go w leczeniu cukrzycy, ponieważ skutecznie obniża poziom glukozy i chroni przed stresem oksydacyjnym, który może doprowadzić do wystąpienia powikłań w tej chorobie.

Roślina ta wspomaga pracę trzustki, dzięki czemu może ona produkować insulinę. Działa tak silnie, że porównuje się go z działaniem leków przeciwcukrzycowych! Rozmaryn wykorzystuje się m.in. do leczenia hiperglikemii i poposiłkowej glikemii.

Napar na dobry wzrok

Rozmaryn dobroczynnie działa również na wzrok. Pomaga utrzymać oczy w dobrej kondycji i zapobiega rozwojowi chorób oczu, m.in. zwyrodnieniu plamki żółtej. Choroba ta jest najczęstsza przyczyną utraty wzroku u osób, które przekroczyły 50. rok życia.

Rozmaryn na pamięć i koncentrację

Dzięki zawartości magnezu i witaminy B6 roślina ta wspiera funkcjonowanie układu nerwowego. Poprawia pracę mózgu, pamięć i koncentrację, zapobiega wahaniom nastrojów i występowaniu stanów depresyjnych, chroni przed bezsennością. Z najnowszych badań wynika, że może zapobiec wystąpieniu choroby Alzhaimera.

