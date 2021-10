Polacy pokochali zdrowe burgery. Jak zrobić domowego wegeburgera?

Burgery wegetariańskie z roku na rok zyskują coraz większą popularność. Dużą zaletą są ich walory odżywcze i coraz to lepsze smaki, które z powodzeniem zastępują klasycznego, mięsnego kotleta. Dzięki tego typu daniom, nie rezygnując ze zdrowej diety możemy poczuć namiastkę klasycznego fast-foodu, który jednak zjemy bez wyrzutów sumienia.

Wegetariańskie burgery nie takie trudne

Mimo, że wegetariańskiego burgera możesz kupić bez problemu na mieście, nadal przygotowanie go samemu w domu pozostaje najzdrowszą opcją. Niektórym to jednak wydaje się dość trudne i rezygnują już na starcie. Jednak w rzeczywistości danie to można zrobić bez większego wysiłku. Oto propozycja restauracji Dwór Korona Karkonoszy – do odtworzenia w swojej kuchni:

Przepis: Wegeburger serowy Przepis na zdrową wersję wegetariańskiego burgera. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Liczba porcji 4 Składniki 4 bułki do hamburgerów

600 g sera gouda

100 g bułki tartej

100 g sezamu

3 jajka

70 g mąki

50 ml oleju

1 pomidor (plastry)

1 cebula czerwona (w plasterkach)

50 g ruccoli

4 korniszony

50 g ajwaru

Szczypta chilli

120 g majonezu

40 g jogurtu naturalnego

sól

pieprz Sposób przygotowania Smażymy kotlety seroweSer kroimy na plastry grubości 1-1,5 cm. Bułkę tartą mieszamy z sezamem. Ser panierujemy w mące, jajku, bułce tartej z sezamem i jeszcze raz w jajku i mieszance bułki tartej z sezamem. Smażymy na oleju na złoty kolor z dwóch stron. Robimy sosSkładniki sosu: ajwar, chilli, majonez i jogurt naturalny dokładnie mieszamy. Wykonujemy burgeraBułki przekrajamy na połówki, podgrzewamy na suchej patelni lub w piecu. Smarujemy sosem, nakładamy ruccolę, burgera serowego i warzywa. Polewamy sosem i przykrywamy drugą połówką bułki.

Smacznego!

A jeśli szukasz innych wegetariańskich przepisów, wypróbuj grillowane halloumi oraz wegetariańskie leczo. Poznaj także listę siedmiu deserów, dzięki którym pokonasz chęć na słodycze. Będzie pysznie, ale i zdrowo!

