Nalewka na dolegliwości trawienne. Przepis na pieprzówkę

Ta nalewka to połączenie mocy dwóch wyjątkowych przypraw: pieprzu i ziela angielskiego. To nie jest trunek, który pije się dla smaku. To typowo lecznicza nalewka.

Jakie właściwości ma czarny pieprz?

Za wyjątkowe właściwości pieprzu odpowiada zawarty w nim alkaloid o nazwie piperyna. To pod jej wpływem wzmaga się wydzielanie soków trawiennych w żołądku, trzustce i jelicie i tym samym poprawia trawienie. Dzięki piperynie lepiej wchłaniamy witaminy A, C, witaminy z grupy B oraz selen i beta-karoten. Pieprz ma także działanie antynowotworowe i pomaga łagodzić stany depresyjne.

Jakie właściwości ma ziele angielskie?

Ziele angielskie wspiera układ trawienny, zapobiega biegunkom i zaparciom, przynosi ulgę podczas nudności. Ma też działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Działa antygrzybiczo oraz wspiera zdrowie układu krwionośnego, ponieważ pomaga regulować ciśnienie krwi. Jest też pomocny w łagodzeniu dolegliwości miesiączkowych.

Jak stosować pieprzówkę?

Nalewkę pieprzową należy dawkować z umiarem, bo jej nadmiar może przynieść skutek odwrotny i podrażnić żołądek. Przyjmuje się, że to 10-20 kropel rozcieńczonych łyżką wody. Pieprzówki nie powinny pić osoby z delikatnym żołądkiem i chorobą wrzodową, dzieci, kobiety w ciąży i inne osoby, które nie mogą z różnych powodów przyjmować alkoholu.

Przepis: Pieprzówka Lecznicza nalewka z pieprzu i ziela angielskiego Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 25 ziarenek czarnego pieprzu

10 kulek ziela angielskiego

litr wódki Sposób przygotowania Przygotuj nalewkęPieprz i ziele angielskie zalej wódką. Jeśli chcesz wzmocnić ostry smak nalewki, możesz ziarna pieprzu i ziela angielskiego delikatnie roztłuc w moździerzu. Odstaw nalewkę na co najmniej dwa tygodnie. Nie trzeba z niej wyciągać przypraw.

Czytaj też:

Noś tę przyprawę w torebce. Pomoże na ból miesiączkowy