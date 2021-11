Najzdrowsze chipsy na świecie. Możesz je zrobić w domu

Chipsy z jarmużu smakują nawet największym sceptykom, którzy krzywią się na samą myśl o przekąsce z zieleniny. Chrupiące, lekkie i to ty możesz zdecydować, jak będą doprawione.

Jakie właściwości ma jarmuż?

Jarmuż to jedno z najzdrowszych warzyw liściastych. Dodaje się go do zdrowych soków, sałatek, ale też zup, warzywnych sosów, farszów. To prawdziwa bomba witamin i mikroelementów. Jarmuż to doskonały antyoksydant, ma też działanie antynowotworowe. Wspiera pracę serca i układu krwionośnego, pomaga regulować ciśnienie krwi, zmniejsza poziom cholesterolu i jest zalecany dla osób z anemią. Dzięki dużej zawartości witaminy C jest wsparciem dla odporności.

Jak zrobić chipsy z jarmużu?

Sekretem chipsów jest odpowiednie przygotowanie liści. Chodzi o to, aby nie było w nich twardych łodyg. Można je po prostu porwać na kawałki usuwając łodygi, ale można też pomóc sobie, wykorzystując nożyczki i po prostu pociąć liście na małe kawałki. Warto poświęcić chwilę, aby palcami natrzeć listki oliwą. Nie powinno jej być za dużo. Można też wymieszać liście z oliwą w misce, pomagając sobie rękami, aby równomiernie rozprowadzić oliwę na jarmużu. Ze smakiem chipsów można eksperymentować. W najprostszej wersji po prostu upiecz je z oliwą i potem posyp solą. Ale możesz też doprawić oliwę ulubionymi dodatkami, np. słodką czy wędzoną papryką, czosnkiem. Chipsy z jarmużu możesz też przed włożeniem do piekarnika posypać bardzo drobno startym serem. Jarmużowe chipsy trzeba podawać i jeść od razu, inaczej tracą chrupkość.

Przepis: Paprykowe chipsy z jarmużu Chrupiące chipsy warzywne z chili. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 4 min. Liczba porcji 1 Składniki 4 liście jarmużu

2 łyżki oliwy z oliwek lub oleju z pestek winogron

1/4 łyżeczki soli

1/4 łyżeczki chili

1/4 łyżeczki słodkiej papryki Sposób przygotowania Uszykuj jarmużJarmuż porwij lub potnij na małe kawałki, usuwając łodygi. Przygotuj chipsyOliwę zmieszaj ze wszystkimi przyprawami. Rozgrzej piekarnik do 150 stopni Celsjusza. Natrzyj listki jarmużu oliwą z przyprawami. Ułóż tak przygotowane liście na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz chipsyPiecz chipsy 4-5 minut, aż staną się chrupiące. Ważne, aby się nie przypaliły. Podawaj przekąskę od razu.

