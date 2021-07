Naturalny doping dla mózgu. 5 produktów, które pomagają się lepiej skoncentrować

Nie ma się co oszukiwać – nie każdego dnia twoja główka pracuje tak jak u Einsteina. Zwłaszcza w upały, po weekendzie lub po powrocie z letniego urlopu nie jest łatwo wpaść nie tylko na kolejną teorię względności, ale nawet proste czynności, które z reguły nie sprawiają kłopotu, mogą wydawać się dużo trudniejsze niż zwykle. Jak temu zaradzić?

Czym karmić mózg, by działał sprawniej?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że mózg jest jak komputer, a jego działanie zależy zarówno od tego, jak często włączamy funkcję „reset” i dajemy mu po prostu odpocząć, jak i od tego, jak go... karmimy i jakich substancji mu dostarczamy – im bardziej są wartościowe, tym lepiej się nam myśli.

Choć sposobów na to, by zwiększyć produktywność i „podrasować” mózg tak, by działał dużo sprawniej jest wiele, to z pewnością najłatwiej zacząć od dokładnego przyjrzenia się temu, czy w naszej codziennej diecie nie brakuje składników, które mają największy wpływ na to, jak kojarzymy fakty. Oto kilka cennych wskazówek, które mogą zwiększyć naszą sprawność umysłową i pomagają skoncentrować się na wykonywanych zadaniach.

Jak usprawnić mózg? Naturalne sposoby na zwiększenie koncentracji

Ashwagandha – czyli indyjski żeń-szeń



To najnowszy hit wśród naturalnych wspomagaczy mózgu. Ekstrakt z tej rośliny jest bogaty w glikowitanoidy, które pobudzają receptory mózgowe i działają silnie odstresowująco, dzięki czemu mogą zapobiegać napadom lęku, a także ułatwiają walkę ze stanami depresyjnymi, nerwicą i obniżonym nastrojem.

Od lat ashwagandha wykorzystywana jest w tradycyjnej ajurwedzie, a w dosłownym tłumaczeniu ma dawać... końskie zdrowie i wyjątkową moc (ashwa oznacza konia, a gandha – siłę). Najlepsze efekty obserwuje się po około 6-8 tygodniach stosowania.

Roślina ta ma nie tylko dobry wpływ na nasz umysł i układ nerwowy, ale także pomaga obniżyć cholesterol, zmniejsza poziom cukru we krwi, wzmacnia siły fizyczne, ma dobry wpływ na psychikę, chroni wątrobę, zapobiega problemom z zasypianiem, a także działa stymulująco na... męską płodność (zwiększa aktywność plemników).



Witamina B12



Niskie stężenie witaminy B12 może osłabiać funkcje poznawcze mózgu – udowodniono na łamach „American Journal of Nutrition”.

Okazuje się, że B12 może spowalniać procesy starzenia się mózgu, a jej niedobór ma bezpośredni wpływ na to, jak sprawnie myślimy i jak szybko kojarzymy fakty.

Ze względu na to, że witamina ta występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego (głównie w mięsie, rybach, drobiu, mleku i nabiale) zbyt małą ilość tego składnika w diecie zwykle obserwuje się u wegan i wegetarian.



Probiotyki



Warto pamiętać o tym, że jelita to nasz drugi mózg – od tego, jak funkcjonuje nasz mikrobiom zależy nasz stan umysłowy i samopoczucie.

Badania opublikowane na łamach „Journals of Gerontology” wskazują, że nawet u osób powyżej 65. roku życia, które przez 12 tygodni spożywały probiotyki, dało się zauważyć wyraźną poprawę koncentracji w porównaniu z pozostałymi badanymi, którym podawano placebo.



Zielona herbata



Od lat wiadomo, że zielona herbata należy do jednych z najzdrowszych produktów na Ziemi. Znakomicie działa także na nasz mózg, a dzięki zawartych w niej katechinom i l-teaninie nie tylko zwiększa aktywność fal mózgowych, ale także poprawia funkcjonowanie neuroprzekaźników obecnych w mózgu, takich jak: dopamina, 5-hydroksytryptamina (serotonina), glicyna czy GABA (kwas γ-aminomasłowy).

Zielona herbata znakomicie wspomaga pamięć, ułatwia naukę i zapamiętywanie informacji, a na dodatek zmniejsza stres oksydacyjny i „wycisza” układ nerwowy sprawiając, że łatwiej nam opanować lęk i skupić się tylko na tym, co jest w danym momencie najistotniejsze.



DHA i kwasy omega



Niski poziom kwasów omega (a zwłaszcza DHA, czyli kwasu dokozaheksaenowego) osłabia funkcjonowanie naszego mózgu. DHA pokonuje barierę krew-mózg i jest w stanie wpływać bezpośrednio na szare komórki. Aby zapobiegać ich niedoborom, należy regularnie spożywać ryby, a także wzbogacić dietę m.in. o olej lniany i rzepakowy, algi, siemię lniane, owoce morza lub tofu. Warto też rozważyć dodatkową suplementację.

