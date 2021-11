Jak prawidłowo gotować kaszę jaglaną? Poznaj kilka prostych tricków

Kasza jaglana jest zdrowa i to wie każdy. Jednak wiele osób zniechęca się już przy pierwszej próbie samodzielnego gotowania kaszy jaglanej. Wychodzi gorzka w smaku, przypala się, a zamiast sypkiej kaszy w garnku powstaje jaglana papka. W istocie gotowanie kaszy jest proste, ale warto pamiętać o kilku zasadach.

Jak gotować kaszę jaglaną?

Ważne, aby kupić kaszę dobrej jakości, nawet jeśli będzie droższa. Kaszę jaglaną gotujemy w proporcjach: jedna część kaszy, dwie części wody. Czyli np. jedna szklanka kaszy, dwie szklanki wody. Kaszę gotujemy na wolnym ogniu, aż wchłonie całą wodę. Zwykle ok. 18-20 minut.

Wypłucz i sparz kaszę

Kaszę przed ugotowaniem zawsze trzeba dobrze wypłukać i sparzyć wrzątkiem. To sposób na pozbycie się zanieczyszczeń, ale też dzięki tym zabiegom kasza nie będzie gorzka po gotowaniu. Najprościej zrobić to na gęstym sicie. Wsyp na nie kaszę i najpierw przepłucz ją obficie zimną wodą (możesz bezpośrednio pod kranem). Następnie przelej kaszę wrzątkiem.

Upraż kaszę jaglaną

Inny ciekawy sposób na przygotowanie kaszy to uprażenie jej przed gotowaniem. Wsyp kaszę na suchą patelnię i podgrzewaj, aż lekko się zacznie rumienić, a ty poczujesz przyjemny, lekko orzechowy zapach. Prażoną kaszę opłucz i gotuj.

Jak nie przypalić kaszy jaglanej?

Kasza jaglana lubi się przypalić. Ale nie powinno się jej mieszać w trakcie gotowania. Gotuj kaszę na wolnym ogniu, jeśli zauważysz, że woda zbyt szybko odparowała, możesz dodać do kaszy odrobinę wrzątku. Zostaw potem kaszę, aby wchłonęła resztę wody.

Jak ugotować kaszę jaglaną na sypko?

Kasza jaglana lubi się skleić w jednolitą masę. Aby była idealnie sypka, dodaj do gotowania łyżkę oleju. Tłuszcz sprawi, że ziarenka kaszy nie będą do siebie przylegać. I jeszcze raz najważniejsza zasada: nie mieszaj kaszy podczas gotowania. Kasza na sypko jest idealna jako dodatek do obiadu albo jako podstawa zdrowej sałatki.

Zmieniaj smak i eksperymentuj z kaszą jaglaną

Kasza jaglana może być nie tylko dodatkiem do dań, ale i ich podstawą. Nadaje się do przygotowania zarówno dań słodkich, jak i wytrawnych. Już na etapie gotowania można podkręcić jej smak. Kasza gotowana do deserów nabierze delikatności, jeśli ugotujesz ją w mleku (tradycyjnym lub roślinnym). Do takiej kaszy możesz też dodać wanilię lub cynamon. Kaszę przeznaczoną jako dodatek do obiadu albo podstawę wegańskich kotletów czy pasztetów, możesz doprawić w czasie gotowania, wrzucając do niej liść laurowy, ziele angielskie lub ząbek czosnku.

Dlaczego warto jeść kaszę jaglaną?

Kasza jaglana to źródło cennych witamin i mikroelementów. Jest naturalnie wolna od glutenu. Jest ceniona m.in. za wysoką zawartość witamin z grupy B i żelaza. Kasza rozgrzewa organizm, działa przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo, wspomaga przemianę materii i działa krwiotwórczo. Jej regularne jedzenie sprzyja także urodzie i poprawia zdrowie skóry, włosów i paznokci. Kasza jaglana chroni także przed cukrzycą i reguluje poziom cukru we krwi.

Czytaj też:

Jak zrobić zdrowe Raffaello z... kaszy jaglanej? Błyskawiczny przepis