Zimą postaw na pieczone warzywa. Są zdrowe i łatwe do przyrządzenia

Pieczone warzywa są łatwe do przyrządzenia, a potem można je wykorzystać na wiele sposobów. To dobre rozwiązanie dla zabieganych — warto upiec od razu więcej.

Które warzywa najlepiej nadają się do pieczenia?

Tak naprawdę nie ma tu żadnych ograniczeń. Piec można marchew, buraki, cukinie, dynię, kalafior, brokuły, pomidory, bakłażany, paprykę czy selera. Oczywiście można piec także ziemniaki czy bataty. Tak naprawdę warto eksperymentować i stworzyć swój własny, ulubiony miks pieczonych warzyw.

Jak dobrze upiec warzywa?

Warzywa najlepiej piec w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Zwykle czas pieczenia to ok. 30 minut. Warzywa powinny być miękkie, ale zachować chrupkość. Warzywa najlepiej pokroić w plastry lub słupki. Trzeba je skropić oliwą i dodać przyprawy. Tu można eksperymentować: sprawdzą się wszelkiego rodzaju zioła, ale też mieszanki ziół. Mogą to być np. popularne zioła prowansalskie. Do warzyw można też dodać gałązkę świeżego rozmarynu czy tymianku. Zawsze smak dania podkręcą cebula i czosnek, dlatego zawsze warto je dorzucić do całości. Do naczynia z warzywami możesz też dodać plastry cytryny albo dorzucić garść pieczarek, które dodadzą dodatkowo aromatu i smaku.

Dwa sposoby na czosnek w pieczonych warzywach

W wersji dla leniwych wystarczy przekroić główkę czosnku na pół i bez obierania, włożyć połówki czosnku między warzywa. Dla leniwych to wcale nie znaczy, że ta wersja jest gorsza. Wręcz przeciwnie. Po upieczeniu wyciśnij miąższ z czosnku i wykorzystaj go do przyprawienia zup, sosów czy past kanapkowych. Druga wersja wymaga obrania czosnku i przeciśnięcia go przez praskę. Taki czosnek wymieszaj z oliwą i dopiero dodaj do warzyw. Czosnek doda nie tylko aromatu, ale przede wszystkim to zdrowy dodatek, który wspomoże odporność.

Jak wykorzystać pieczone warzywa?

Pieczone warzywa można podawać od razu, jako zdrowe danie na gorąco lub dodatek do obiadu. Można je posypać prażonymi ziarnami, orzechami albo kawałkami sera. Pasują do nich niemal wszystkie zimne sosy na bazie oliwy czy jogurtu. Zimne można używać do kanapek, sałatek. Można je wykorzystać do zrobienia aromatycznych zup, pasztetów i past kanapkowych. Aby zrobić pastę kanapkową, po prostu wystarczy zmiksować warzywa, wtedy warto do nich dodać wspomniany pieczony czosnek.

Czytaj też:

Najlepsze pieczone ziemniaki. Wypróbuj szwedzki przepis na to danieCzytaj też:

Szybka zapiekanka z kalafiora. Ten dodatek cię zaskoczy