Kolorowa sałatka z kawałkami tuńczyka i jajek z aromatycznym sosem. Zdrowa i łatwa w przygotowaniu

Korzyści ze jedzenia sałatek zależą od tego, z czego je skomponujesz i co do nich dodasz. Odpowiednio dobrane składniki pozwolą stworzyć smaczny i sycący posiłek pełen witamin, minerałów, białka, zdrowych tłuszczów i węglowodanów.

Czy jedzenie sałatek pozwala zrzucić zbędne kilogramy?

Sałatka to dobry wybór jeśli chcemy zdrowo się odżywiać, a nawet schudnąć. Sałatki nie muszą składać się wyłącznie z zieleniny i surowych warzyw. Można dodawać do nich ryby, mięso, makaron, ryż, kasze, grzanki i przyprawiać je sosami. Od dodanych składników zależy, ile zawierają kalorii. Trzeba mieć świadomość, że nie zawsze będą sprzyjać utracie wagi. Dietetycy podpowiadają, że aby zredukować masę ciała, trzeba wybierać niskokaloryczne składniki.

Dlaczego warto jeść tuńczyka z puszki?

zawiera dużo białka, przeciętnych rozmiarów puszka dostarcza aż 29 g tego makroskładnika,

nie wymaga obróbki termicznej

nie jest kaloryczny,

zawiera mniej tłuszczów nasyconych i cholesterolu niż kurczak i wołowina,

zawiera wiele mikroelementów: witaminę B6, niacynę i selen.

Jaki sos do sałatki jest najzdrowszy?

Większość spośród tych dostępnych w sklepach sosów do sałatek jest pełna cukru, konserwantów i sztucznych aromatów. Dlatego sos do sałatki najlepiej przygotować samodzielnie. Według dietetyków jedną z najzdrowszych opcji jest sos winegret. Można go stosować wymiennie z innymi sosami. W jego skład wchodzi pięć składników:

ocet balsamiczny,



musztarda Dijon,



czosnek przeciśnięty przez praskę,



oliwa z oliwek,



sól i pieprz.

Zobacz przepis na sałatkę z tuńczykiem.

Przepis: Kolorowa sałatka z kawałkami tuńczyka i jajek Kolorowa sałatka z kawałkami tuńczyka i jajek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 2 garście mieszanki sałat - najlepiej z dodatkiem marchewki

1 puszka tuńczyka w oleju - 185 g

4 jajka ugotowane na twardo

10 mini pomidorków

1/2 szklanki kukurydzy konserwowej

2 łyżki posiekanego szczypiorku

3 łyżki jogurtu typu greckiego

2 łyżki majonezu

1 łyżeczka czubrycy zielonej

2 ząbki czosnku - przeciśnięte przez praskę

sól i pieprz cytrynowy do smaku Sposób przygotowania Ugotuj jajkaUgotuj na twardo jajka (ok. 10 min) i wystudź je. Przygotuj sos do sałatkiWymieszaj razem 3 łyżki jogurtu typu greckiego, 2 łyżki majonezu, 2 ząbki wyciśniętego czosnku, 1 łyżeczkę czubrycy zielonej, sól i pieprz do smaku. Odstaw sos na kilka minut. Przygotuj warzywa i tuńczykaSałatę oraz warzywa umyj i osusz. Przygotuj tuńczyka, odlewając z niego nadmiar oliwy. Przypraw i podaj sałatkęUkładaj mieszankę sałaty, na sałacie naprzemiennie jajka, kawałki tuńczyka, pomidorki. Polej sosem , posyp kukurydzą i szczypiorkiem i podaj na stół!

Czytaj też:

Najzdrowsza dieta świata może narażać na pestycydy. Ważne ustalenia naukowców