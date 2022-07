Grillowane arbuzy. Zaskakujące i zdrowe danie na upalne dni

Arbuz to doskonały owoc na gorące, letnie dni. Składa się głównie z wody, jest niskokaloryczny, lekki i orzeźwiający. Arbuzy można jeść solo, można dodawać do sałatek owocowych, ale świetnie też posmakują z warzywami (np. w połączeniu z ogórkiem i szpinakiem, albo pomidorami i cebulką). Arbuzy doskonale nadają się do orzeźwiających lemoniad i letnich deserów. Ale czy wiesz, że można je jeść także na ciepło?

Jak zrobić grillowane arbuzy?

Grillowanie arbuzów jest dziecinnie proste i bardzo szybkie. Aby ugrillować arbuza, należy pokroić owoc na trójkątne plastry razem ze skórą. Arbuzy grilluje się po ok. 2 minuty z każdej ze stron.

Tak naprawdę można położyć arbuzy na ruszcie bez żadnych dodatków, ale można też podrasować ich smak. Do deserów można je posmarować marynatą zrobioną z miodu i soku z cytryny, limonki lub pomarańczy. W wersji wytrawnej wystarczy odrobina oliwy lub oliwy z sokiem z cytryny. Tu również będzie pasował miód. Z arbuzem doskonale skomponuje się tymianek albo bazylia.

Jak podawać grillowane arbuzy?

Grilowane arbuzy mogą być dodatkiem do chudych mięs, ale przede wszystkim będą gwiazdą letnich sałatek. Wystarczy garść rukoli, grillowany arbuz, cebulka, ser feta lub ricotta, odrobina soku z limonki. Do arbuza pasują również szpinak, kiełki słonecznika, pomidory czy ogórek.

Grillowany arbuz może być także oryginalnym deserem. Można go podać w towarzystwie innych owoców z grilla (np. bananów i brzoskwiń), do takiego deseru będzie pasowała gałka lodów waniliowych. Deser z grillowanym arbuzem można posypać prażonymi migdałami.

Dlaczego warto jeść arbuzy?

Arbuz to jeden z najzdrowszych letnich owoców. Pomaga utrzymać właściwą gospodarkę wodną, co jest szczególnie ważne w czasie upałów. Wspiera odchudzanie, jest dobry dla serca i układu krążenia, działa przeciwnowotworowo. Jest także owocem, który pomaga utrzymać piękną i zdrową skórę.

