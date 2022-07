3 przyczyny zatrzymywania wody w organizmie. Będziesz zaskoczony

Zatrzymywanie wody w organizmie może prowadzić nie tylko do wzrostu masy ciała, ale również do uczucia ciężkości. Nadmiar płynów powoduje obrzęki, głównie kończyn górnych i dolnych, a także przyczynia się do zwiększenia tkanki w okolicach brzucha.

Zatrzymywanie w organizmie może mieć różne przyczyny, ale najczęściej jest efektem nieprawidłowej diety. Jeśli w codziennym jadłospisie występuje nadmiar produktów wysoko przetworzonych, dań bogatych w konserwanty i sól, może to doprowadzić do gromadzenia wody w organizmie. Kolejną przyczyną zatrzymywania wody w organizmie są używki. Alkohol wypłukuje wodę oraz składniki mineralne, może prowadzić do powstawania obrzęków i wywoływać uczucie ciężkości.

Jak rozpoznać nadmiar wody w organizmie?

Zatrzymywanie wody w organizmie daje wyraźne objawy:

pojawiają się obrzęki kończyn górnych i dolnych

wzrost tkanki w obrębie brzucha

wzrost masy ciała

uczucie ciężkości

spadek energii



opuchlizna twarzy

3 nieoczywiste przyczyny odkładania wody w organizmie

Zatrzymywanie wody w organizmie może być związane z nieodpowiednią dietą, ale do odkładania wody przyczyniają się również inne czynniki. Jakie?

Zbyt mała ilość wypijanych płynów

To prosta i dla wielu osób nieoczywista prawda. Jeśli pijemy zbyt mało wody, organizm zabezpiecza się przed odwodnieniem, gromadząc na zapas wodę w tkankach. To dlatego możemy czuć się ociężali, opuchnięci i z wyraźnym zdziwieniem zanotować, że mimo braku zmiany nawyków żywieniowych, nasza waga wzrosła.

Osoba dorosła powinna przyjmować minimum 2 litry wody dziennie. Najlepiej, by była to woda, ale do bilansu płynów wliczają się również inne rzeczy, m.in. herbaty ziołowe czy zupy. Dobrym sposobem na nawodnienie organizmu jest picie mięty albo dodawanie do wody świeżych liści mięty z limonką.

Nadmiar soli w diecie

Organizm odkłada wodę również na skutek zbyt dużej ilości soli w jadłospisie. Jeśli spożywamy produkty bogate w sól albo w dużych ilościach dodajemy ją do przygotowywanych posiłków, organizm na skutek tak dużej ilości soli gromadzi wodę. Może to doprowadzić do powstawania obrzęków palców i stóp, a także przyczynić się do pojawienia się opuchlizny na twarzy.

Aby nie dopuścić do odkładania się soli w organizmie, należy nie tylko wykluczyć z jadłospisu słone przekąski, ale również zwracać baczniejszą uwagę na to, co jemy. Sól jest wszędzie, także w produktach, które mogą być nieoczywistymi jej źródłami, np. w wędlinach, pasztetach czy w pieczywie. Warto pić dużo wody i dokonywać mądrych wyborów żywieniowych.

Zaburzenia hormonalne

Do odkładania wody w organizmie przyczyniają się również zaburzenia hormonalne. Wiele kobiet zauważa gromadzenie wody przed miesiączką. Jest to skutek zawirowań hormonalnych, wydzielania wazopresyny i aldosteronu. Obrzęki i odkładanie wody w tkankach najczęściej występują kilka dni przed miesiączką i zaczynają zanikać gdy rozpoczyna się okres. Zazwyczaj w pierwszym dniu miesiączki widać już zauważalną poprawę w zakresie utraty zgromadzonej wody w organizmie.

Objawy gromadzenia wody mogą pojawiać się również na skutek nieprawidłowej pracy hormonów tarczycy. Zaburzenia tarczycy przyczyniają się do spowolnienia procesów metabolicznych, a także gromadzenia wody.

