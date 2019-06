Podobna etykieta – różny wpływ na organizm?

Badania dowodzą, że produkty o podobnej wartości odżywczej mogą wywoływać zróżnicowany wpływ na układy mikrobiomów jelitowych. Mikrobiomem jelitowym nazywa się ogół mikroorganizmów, które bytują w jelitach. Skąd pochodzą te różnice i dlaczego się pojawiają?

Jedzenie a mikrobiom jelitowy

Produkty żywnościowe porównywalne pod względem wartości odżywczych mogą w różny sposób wpływać na mikrobiomy jelitowe różnych ludzi. W niedawno przeprowadzonym badaniu jego autorzy przyjrzeli się nie tylko dietom jego uczestników, ale także dostarczonym przez nich próbkom kału. Badanie trwało nieco ponad dwa tygodnie, a jego celem było zweryfikowanie rozbieżności między tym, jak różne produkty spożywcze wpływają na mikrobiom jelit, nawet jeśli dostrzegalne jest w nich podobieństwo pod względem wartości odżywczych.

Na zdrowy ludzki mikrobiom jelita składa się wiele różnych bakterii. Z naukowego punktu widzenia interesujący jest nie tylko ich korzystny wpływ na ludzkie samopoczucie czy też zdrowie, ale także na organizm uprzednio obciążony jakąś chorobą.

W badaniu łącznie udział wzięło 34 uczestników, zalecenia wobec których obejmowały spisywanie wszystkiego, co jedli przez 17 dni z rzędu. Ponadto uczestnicy codziennie pobierali próbki kału i dostarczali je do przebadania. Aby odkryć, jak mikrobiom każdego uczestnika zmienia się każdego dnia w zależności od spożywanego jedzenia, naukowcy przeprowadzili sekwencjonowanie metagenomowe metodą „shotgun”, tzw. „strzału na ślepo” na pobranych próbkach kału. Pozwoliło to również odnotować wpływ zmian mikrobiomu na enzymy i funkcje metaboliczne.

Jak składniki odżywcze mogą zmienić mikrobiom?

Przed rozpoczęciem badań ich autorzy byli przekonani, że będą mogli nie tylko zidentyfikować powiązania między składnikami pokarmowymi a konkretnymi szczepami drobnoustrojów, ale także określić, dlaczego u dwóch osób nie wystąpi ten sam mikrobiom. Jednak ich odkrycie doprowadziło do czegoś innego, mianowicie ustalenia, że podobne wartości odżywczych produktów mogą mieć zupełnie inny wpływ na dwa różne mikrobiomy.

Aby badania mogły zostać właściwie przeprowadzone, naukowcy opracowali określoną hierarchię żywności, która pozwoliła im zestawić bardzo podobne produkty żywnościowe celem pozyskania niezbędnych danych. Stwierdzili, że przedstawiciele żywności tego samego gatunku, np. liściaste warzywa takie, jak szpinak i jarmuż miały podobny wpływ na mikrobiom, podczas gdy produkty spożywcze, które nie były ściśle powiązane gatunkowo, ale miały bardzo podobne profile żywieniowe, wykazały inny wpływ.

Jak odczytywać tabele wartości odżywczych?

Producenci umieszczają wiele informacji w tabelkach z wartościami odżywczymi, co może istotnie pomóc ludziom w wyborze odpowiednich dla nich produktów. Zawartość kalorii zwykle znajduje się w górnej części etykiety, a całkowita zawartość tłuszczu, cholesterolu i sodu jest dalej na liście. Etykiety żywieniowe wskazują także na zawartość węglowodanów i białka. Takie etykiety często podają również zawartość witamin i mikroelementów.

Tymczasem przeprowadzone badanie ujawniło, że chociaż niektóre pokarmy mogą mieć porównywalne ilości witamin, węglowodanów lub białka, niekoniecznie wpływają podobnie na mikrobiom.

