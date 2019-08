Może twój organizm domaga się chromu, a nie cukru. Jak skutecznie zastąpić słodycze?

Znowu czujesz, że masz nieposkromioną ochotę, aby zjeść coś słodkiego – nawet, jeżeli nie jesteś głodny? Czy ta żądza spożycia kolejnej dawki cukru przejmuje powoli kontrolę nad twoim życiem? Na pewno nie jesteś sam. Badania pokazują, że prawie 100 procent kobiet i 70 procent mężczyzn odczuwa zachcianki na jedzenie. Dobrą wiadomością jest to, że takich pragnień można się pozbyć!

Im więcej cukru jesz, tym bardziej się uzależniasz

Zgodnie z dostępnymi statystykami spożycie cukru między innymi w USA jest najwyższe, jakie do tej pory odnotowano w historii. W istocie, całkowite spożycie wszelkich dodawanych do żywności cukrów wzrosło tam o ponad 30 procent w przeciągu ostatnich trzech dekad. Jeszcze bardziej zaskakujący jest fakt, że przeciętny Amerykanin w każdym tygodniu spożywa przeszło kilogram cukru! I nietrudno to sobie wyobrazić, ponieważ cukier dodawany jest do prawie wszystkiego, co spożywamy.

Cukier, którym producenci wzbogacają żywność (a czasami także robimy to my sami podczas gotowania), daje równowartość prawie 500 kalorii dostarczanego w naszej diecie w ciągu przeciętnego dnia. Ta wartość wynosi 10 razy więcej niż wygląda to w przypadku jakiegokolwiek innego dodatku do żywności. Jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że im więcej cukru spożywasz, tym bardziej możesz się od niego uzależnić – podobnie, jak w przypadku różnych nałogów.

Często myślimy o nałogu jako o czymś, co zdarza się tylko ludziom nadużywającym alkoholu lub narkotyków. Jednak uzależnienie od cukru jest tak samo realne i tak samo trudne do porzucenia. Faktem jest, że takie same procesy mózgowe zachodzą u nałogowych fanatyków cukru, jak i u osób uzależnionych od heroiny. Czy ten niepozorny, mały pączek nadal wydaje się nieszkodliwy?

Spokojnie, nie wszystko stracone. Okazuje się, że ludzie, którzy są stale spragnieni cukru, mogą tak naprawdę zmagać się z niedoborem chromu. W istocie, badania wskazują, że dieta nawet 50 procent całej populacji nie zawiera wystarczającej ilości chromu.

Chrom pomaga kontrolować poziom cukru we krwi

Chociaż wiemy, że nasze organizmy potrzebują chromu zaledwie w śladowych ilościach, sposób, w jaki chrom rzeczywiście działa i ile go potrzebujemy, aby móc zachować dobre zdrowie, nadal nie jest zdefiniowany w stu procentach.

Wiadomo jednak, że chrom występuje w dwóch postaciach: trójwartościowej (chrom 3+), która znajduje się w naszej żywności, oraz sześciowartościowej (chrom 6+). Ta z kolei jest toksyczną postacią powstającą w wyniku zanieczyszczeń przemysłowych. Dlatego też jedyny chrom, jaki powinien cię interesować, to ten 3+.

Naukowcy ustalili, że chrom poprawia działanie insuliny, która jest hormonem potrzebnym organizmowi do metabolizowania i magazynowania węglowodanów, tłuszczów i białek. A skoro przyczynia się do lepszego działania insuliny, to dowiedziono również, że pomaga regulować poziom cukru we krwi. Chrom jest niezbędny w przebiegu wielu procesów metabolicznych, ale tak naprawdę nie potrzebujemy go dużo, co jest również dobrą wiadomością.

Jak dostarczyć chrom z pożywienia?

Zasadniczo chrom znajduje się w każdej grupie żywnościowej, chociaż występuje tylko w śladowych ilościach (mniej niż 2 mikrogramy na porcję). Dobrym źródłem chromu jest mięso i produkty pełnoziarniste, a także niektóre owoce, warzywa i przyprawy.

Jak na ironię, mimo że osoby z niedoborem chromu czują potrzebę spożywania słodkich pokarmów, są one najgorszymi źródłami tego minerału. Spożywanie słodyczy wręcz ociekających cukrem może spowodować, że twoje ciało będzie usuwać chrom wraz z moczem. Zatem naprawdę wyrządzasz swojemu organizmowi więcej szkody niż pożytku, przechodząc na słodki tryb odżywiania.

Na ilość chromu w żywności ma znaczący wpływ sposób i miejsce jej uprawy oraz procesy jej przetwarzania. Jednak najlepszym źródłem chromu mimo wszystko są skorupiaki. Na przykład małże dostarczają aż 110 mikrogramów tego pierwiastka w 85 gramach. Ostrygi również są pod tym względem w porządku, taka sama porcja zawiera 49 mikrogramów chromu.

Drożdże piwowarskie są również zdaniem wielu ekspertów doskonałym źródłem chromu. Jedno badanie wykazało, że spożywanie takich drożdży nie tylko podnosi poziom chromu we krwi, ale także pomaga zmniejszyć zapotrzebowanie na leki u osób z cukrzycą typu 2.

Możesz spróbować także innych pokarmów, takich jak brokuły (11 mikrogramów w połowie szklanki), sok winogronowy (8 mikrogramów w 1 szklance), czerwone wino (może mieć od 1 do 13 mikrogramów w 150 ml), ziemniaki (3 mikrogramy w 1 szklance puree), czosnek (3 mikrogramy w 1 łyżeczce suszonego produktu), a także mięso takie jak wołowina i indyk (2 mikrogramy w 56 gramach).

Spożywanie tych pokarmów z pewnością pomoże zwiększyć poziom chromu, ale aby upewnić się, że otrzymujesz z pożywienia wystarczającą ilość tego minerału, zwłaszcza jeśli już zmagasz się z jego niedoborem, wówczas często najlepiej jest po prostu zażyć suplement chromu.