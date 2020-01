Nadciśnienie u kobiet pojawia się wcześniej, a poziomy ciśnienia rosną szybciej niż u mężczyzn

Nowe badanie wykazało, że ciśnienie krwi zaczęło rosnąć u kobiet już w trzeciej dekadzie życia i przerastało ciśnienie u mężczyzn (przez całe życie). Naukowcy powiedzieli, że ta wczesna zmiana ciśnienia krwi przygotowuje „grunt” pod różne rodzaje chorób sercowo-naczyniowych w późniejszym życiu. Kobiety zaczynają od niższego ciśnienia, ale kończą z wyższymi wynikami.

W ciągu ostatnich 20 lat zaczęto podważać pogląd, że kobiety i mężczyźni cierpią na te same typy chorób serca. Ostatnie badania wykazały duże różnice w typach chorób serca często występujących u każdej płci. Mężczyźni są bardziej narażeni na typowy atak serca z palącym bólem w klatce piersiowej. Kobiety są bardziej narażone na chorobę małych naczyń, zgodnie z podstawowymi informacjami z badania.

Oba rodzaje są chorobą niedokrwienną serca – oznacza to, że przepływ krwi do serca jest zablokowany. Ale podstawowa przyczyna jest inna. Zawał serca zwykle występuje, gdy tętnica zwęża się od nagromadzenia cholesterolu, a zakrzep blokuje tętnicę, odcinając dopływ krwi do serca. W przypadku choroby małych naczyń one po prostu nie działają prawidłowo. Naukowcy zauważyli również, że niewydolność serca może przebiegać inaczej u kobiet i mężczyzn. Badaniem objęto ponad 32 tys. osób w wieku 5-98 lat. W ciągu czterech dekad badacze zgromadzili prawie 145 tys. pomiarów ciśnienia krwi.

Ponieważ wysokie ciśnienie krwi jest często przyczyną zawału, niewydolności serca i udaru, badacze przeszukali dane, aby dowiedzieć się, kiedy ciśnienie krwi zaczyna rosnąć. Badacze stwierdzili, że kobiety wykazywały oznaki nadciśnienia znacznie wcześniej niż mężczyźni.

Badanie nie miało na celu ustalenia przyczyny przyspieszonego starzenia się naczyń krwionośnych u kobiet. Naczynia krwionośne kobiet są mniejsze niż męskie, a czynniki ryzyka chorób serca, takie jak palenie tytoniu lub niewłaściwa dieta, mogą mieć większy wpływ na naczynia krwionośne kobiet.

Jest jeszcze wiele badań do zrobienia, a naukowcy chcieliby lepiej zrozumieć, w jaki sposób różnice płci mogą wpływać na skuteczność działania leku na ciśnienie krwi. Wskazują też, że kobiety mogą wymagać diagnostyki wcześniej. Przypominają, że jeśli ciśnienie krwi wynosi powyżej 120/80, nadszedł czas, aby zacząć wprowadzać zmiany w stylu życia, takie jak ograniczenie sodu, utrata masy ciała, rzucenie palenia, zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna.

