Wybór leku na nadciśnienie może mieć wpływ na ryzyko samobójstwa

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze jest przewlekłą chorobą, która niekontrolowana prowadzi do niekorzystnej przebudowy serca, rozwoju przewlekłej choroby nerek, a w skrajnych przypadkach do utraty wzroku, a nawet śmierci. Popularnymi lekami w leczeniu nadciśnienia tętniczego są blokery receptora dla angiotensyny tzw. sartany (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARBs) oraz inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ang.Angiotensin-Coverting Enzyme Inhibitors, ACEIs). Poza nadciśnieniem tętniczym leki są stosowane u osób z chorobami serca oraz nerek. Obie grupy leków działają na jeden szlak biochemiczny, przez co zwykle stosuje się jedną z tych grup w terapii. Bardzo rzadko stosuje się jednocześnie obie grupy leków. Obie grupy leków są dobrze zbadane i mają udowodnione korzyści. Jednak ze względu na względnie niewielkie różnice w efekcie terapeutycznym poszukuje się innych kryteriów, które powinny pokazać, którą grupę leków należy preferować.

Sartany a ryzyko samobójstwa

Prawdziwe naukowe trzesięnie ziemi wywołała niedawna praca opublikowana na łamch JAMA Network Open. Badacze przeanalizowali dane medyczne ze stanu Ontatio w Kanadzie na przestrzeni 20 lat. Naukowcy oceniali ryzyko śmierci w wyniku samobójstwa u osób w ciągu stu dni od przepisania ACEIs lub ARBs. Dla każdego przypadku śmierci dobrano cztery przypadki kontrolne otrzymujące te same leki w ciągu ostatnich stu dni oraz posiadające porównywalny wiek, tę samą płeć oraz obecność nadciśnienia tętniczego lub cukrzycy. Okazało się, że stosowanie ARBs w porównaniu do ACEIs wiązało się ze zwiększynym o około 63 procent ryzykiem śmierci z powodu samobójstwa. Co ważne, wyniki są względne – porównują one ryzyko względem drugiej grupy leków. Stąd też, w kwestii decyzji o zastosowaniu ACEIs lub ARBs w przypadku osób z obciążeniem psychiatrycznym należy skłaniać się ku pierwszej grupie.

Czytaj także:

Jak jedna nieprzespana noc wpływa na nasz stan emocjonalny? Nowe badania