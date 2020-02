Mniej białka i siarki w diecie – gwarancją dłuższego życia?

Nowe badania pokazują, że ograniczanie pokarmów bogatych w białko, które naturalnie zawierają wysoki poziom aminokwasów siarkowych, takich jak mięso, nabiał, orzechy i soja, może zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Jeśli pokażą to przyszłe badania, może to być kolejny krok do poprawy zdrowia i dłuższego życia.

„Przez dziesięciolecia było wiadome, że diety ograniczające aminokwasy siarkowe były korzystne dla długowieczności zwierząt” – powiedział John Richie, profesor nauk o zdrowiu publicznym w Penn State College of Medicine. „Badanie to dostarcza pierwszych dowodów epidemiologicznych, że nadmierne spożycie aminokwasów siarkowych może być związane z chorobami przewlekłymi u ludzi”.

Wczesne badania

W poszukiwaniu innej ścieżki do źródła młodości badacze badali rolę metioniny i cysteiny, dwóch z dziewięciu niezbędnych aminokwasów w ciele, które zawierają siarkę. W probówkach i badaniach na zwierzętach wydaje się, że ograniczenie żywności o wysokiej zawartości aminokwasów siarkowych w diecie opóźniającą starzenie i wydłużającą żywotność. W jednym wczesnym badaniu szczurów ograniczenie metioniny o 80% zwiększyło długość życia szczurów średnio o 43%. Od tego czasu badania potwierdzały tę korzyść.

Ale przełożenie tego niesamowitego wyniku na ludzi byłoby trudne. Aminokwasy siarkowe odgrywają kluczową rolę we wzroście, dlatego ograniczenie pokarmów u szczurów stworzyło karłowate, mniejsze stworzenia, które żyły dłużej z mniejszą liczbą chorób. Oczywiście nie jest to dobry scenariusz dla ludzi, nawet jeśli długowieczność prowadzi do krzyżowania gatunków. Często to, co działa na zwierzętach laboratoryjnych, nie działa u ludzi.

Jednak w analizie badań z 2018 r. Richie i jego zespół stwierdzili, że gdy diety zwierząt w pełni dojrzałych były ograniczone, dorośli uzyskali te same korzyści zdrowotne, nie martwiąc się o opóźnienie wzrostu. Doprowadziło to do obecnego badania, w którym zbadano dietę i biomarkery krwi ponad 11 000 uczestników zebrane w ankiecie dotyczącej zdrowia żywieniowego Amerykanów przeprowadzonej przez Centers for Disease Control and Prevention.

Co wynika z badania?

Wyższe spożycie aminokwasów siarkowych było związane z wyższym wynikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę wysokie spożycie tłustych potraw, takich jak czerwone mięso, nabiał i inne tłuszcze, które są znanymi czynnikami ryzyka chorób serca.

Czy to wszystko wskazuje na nową ścieżkę do dłuższego życia, czy tylko potwierdza to, co już wiemy o naszych nawykach żywieniowych? To badanie było obserwacyjne i było oparte na ludziach zgłaszających swoje nawyki żywieniowe. I nie analizowano wagi, chociaż inne badania potwierdziły związek między dietą roślinną a utratą masy ciała.

