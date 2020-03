Popraw swoją odporność

Niski poziom cynku w organizmie wiązany jest z częstszym zapadaniem na zapalenie płuc i infekcje górnych dróg oddechowych u dzieci i osób starszych.

Badania wykazały, że niedobór cynku rozregulowuje działanie cytokiny stanu zapalnego, dlatego też niedobór cynku może również prowadzić do zwiększonego stanu zapalnego i łatwiejszego rozwoju infekcji. Osoby przyjmujące cynk szybciej dochodzą do zdrowia, bocynk ma rzadką zdolność do hamowania namnażania się wirusów, dlatego warto przyjmować go na początku pojawienia się objawów choroby. Cynk nie dopuszcza do namnażania się oraz zasiedlania wirusów w śluzówce gardła i nosa które zazwyczaj jako pierwsze są atakowane podczas infekcji górnych dróg oddechowych. Inne mechanizmy działania cynku na układ odpornościowy i infekcje są nadal badane.

W celu zaopatrzenia naszego układu odpornościowego w niezbędny do skutecznej walki cynk, warto przyjmować ten pierwiastek w formie organicznej, na przykład w formie chelatowanej, która wykazuje lepszą wchłanialność niż formy nieorganiczne.

Trzeba pamiętać, że pierwiastek ten w stężeniu większym niż fizjologiczne, działa toksycznie na układ neurologiczny. Zbyt wysoki poziom cynku może doprowadzić do obniżenia odporności organizmu.

Suplement diety Cynek+ Forte to maksymalna dzienna dawka cynku elementarnego w postaci dobrze wchłanianego i tolerowanego chelatu. Preparat dodatkowo zapewnia wydłużone do 8 godzin uwalnianie cynku (SR) oraz brak jego interakcji z pokarmami i lekami (chelat). Dostępny jest w dwóch wielkościach opakowań po 20 i 60 kapsułek w blistrze.

Cynek+ Forte x 20kaps to ok. 12 zł

Cynek+ Forte x 60kaps. to ok. 26 zł