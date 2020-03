Koronawirus. Czy izolacja przyczynia się do zwiększenia stanu zapalnego w organizmie?

Długotrwałe pozostawanie w izolacji od społeczeństwa może negatywnie wpływać na twoje samopoczucie. Istnieją nawet badania wykazujące, że zwiększa to ryzyko chorób, takich jak choroby układu sercowo-naczyniowego, demencja i depresja.

Stan zapalny – problem podczas izolacji?

Niektórzy badacze sugerują, że samotność i izolacja społeczna prowadzą do pogorszenia zdrowia, ponieważ zwiększają stan zapalny w organizmie. Stan zapalny występuje, gdy twoje ciało nakazuje układowi odpornościowemu, by ten wytwarzał substancje chemiczne w celu zwalczania infekcji lub obrażeń. Może również wystąpić, gdy doświadczasz stresu psychicznego lub społecznego.

Krótkotrwały, miejscowy stan zapalny – na przykład przypadkowe skaleczenie palca – może być pomocny, ale nieznacznie podwyższony, długotrwale utrzymujący się stan zapalny wiąże się ze złym stanem zdrowia. Naukowcy sugerują, że samotność i izolacja społeczna są powiązane z tym czynnikiem.

W najnowszym badaniu naukowcy chcieli sprawdzić, czy samotność (subiektywny stan poczucia samotności) i izolacja społeczna (obiektywny stan samotności) są powiązane z długotrwałym stanem zapalnym.

Aby to zrobić, szukali wszystkich opublikowanych badań, które dotyczyły samotności ze współwystępującym stanem zapalnym lub społecznej izolacji ze współwystępującym stanem zapalnym. Znaleźli 14 badań, w których badano samotność i 16, które dotyczyły izolacji społecznej.

Co wykazały badania?

Analiza wykazała, że ​​osoby, które izolują się bardziej, mają wyższy poziom dwóch substancji zapalnych: białka C-reaktywnego i fibrynogenu. Białko C-reaktywne jest powszechnie stosowane jako wskaźnik stanu zapalnego, a jego wysokie poziomy są związane ze złym stanem zdrowia.

Fibrynogen zwiększa krzepliwość krwi i jego poziom jest wyższy, gdy ktoś dozna obrażenia lub urazu. Gdy podwyższone poziomy tych markerów zapalnych występują przez długi czas, może to z czasem prowadzić do zwiększonego ryzyka pogorszenia stanu zdrowia.

Jakie są powody?

Izolacja społeczna może być powiązana z wyższym poziomem stanu zapalnego z kilku powodów. Możliwe, że prowadzi ona do stanu zapalnego. Ewoluowaliśmy, by być gatunkiem społecznym, więc bycie społecznie izolowanym może być źródłem stresu. A stres ma bezpośredni wpływ na układ odpornościowy.

Możliwe jest również, że rozwój człowieka jako gatunku przyczynił się do tego, aby włączyć naszą odpowiedź immunologiczną, gdy jesteśmy odizolowani. Wynika to z faktu, że gdy jesteśmy sami, możemy być bardziej narażeni na obrażenia. Nasz układ odpornościowy mógł nauczyć się aktywować, aby przygotować się na to większe ryzyko.

W przypadkach niepodyktowanych koniecznością odbywania izolacji, jak np. teraz, w przypadku epidemii koronawirusa, to stan zapalny może prowadzić do izolacji społecznej. Ludzie, którzy są chorzy i mają wyższy poziom stanu zapalnego, mogą czuć, że nie chcą przebywać w pobliżu innych ludzi. Może to być spowodowane tym, że ewoluowaliśmy tak, aby chcieć izolować się, aby nie zarażać innych ludzi. Ponadto choroby przewlekłe wiążą się z występowaniem stanu zapalnego.

Badania łączące samotność ze stanem zapalnym były mniej przekonujące. Naukowcy znaleźli pewne dowody na to, że samotność była związana z zapalną substancją chemiczną zwaną interleukiną-6. Nie było to jednak precyzyjne ustalenie i opierało się tylko na dwóch badaniach.

Sugeruje to, że samotność może nie mieć bezpośredniego wpływu na stan zapalny. Zamiast tego samotność może zmienić sposób, w jaki nasze ciało reaguje na stres. Istnieją badania wykazujące, że samotni ludzie mają zwiększoną reakcję zapalną na stres.

Szerszy obraz

Całe to badanie dostarcza dowodów na związek między izolacją społeczną a stanem zapalnym. Badacze uważają jednak, że związek między samotnością a izolacją społeczną przy słabym stanie zdrowia jest o wiele bardziej złożony, niż gdyby miał wiązać się wyłącznie ze stanem zapalnym.

Naukowcy informują, że aby jak najlepiej zrozumieć, w jaki sposób samotność i izolacja społeczna wpływają na zdrowie, muszą zbadać szereg biologicznych, psychologicznych i społecznych czynników ryzyka, takich jak ciśnienie krwi, zdrowie psychiczne, dochód i wsparcie społeczne, ponieważ wszystkie one są związane ze zwiększonym poziomem stanu zapalnego.

Aby jak najlepiej zrozumieć, w jaki sposób samotność i izolacja społeczna wpływają na zdrowie, konieczne może być szersze spojrzenie, niż tylko na stan zapalny. To badanie stanowi dobry pierwszy krok do zrozumienia części tego większego obrazu.

