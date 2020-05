Jesz dużo owoców? Zmniejszasz ryzyko choroby Alzheimera

Flawonoidy są składnikiem niektórych produktów spożywczych, które mogą mieć istotny wpływ na twoje zdrowie. W badaniu opublikowanym przez American Journal of Clinical Nutrition naukowcy stwierdzili, że ludzie, którzy jedzą większe ilości żywności bogatej w flawonoidy, jak jagody, jabłka i gruszki, rzadziej zapadają na chorobę Alzheimera i inne formy demencji.

Badanie dotyczące flawonoidów

W badaniu wzięło udział 2800 uczestników w wieku 50 lat i starszych. Naukowcy stwierdzili, że osoby, które spożywały mniejsze ilości żywności bogatej w flawonoidy, były od dwóch do czterech razy bardziej narażone na rozwój choroby Alzheimera i pokrewnych demencji w ciągu 20 lat. Flawonoidy to związki polifenolowe występujące w owocach takich jak jabłka i gruszki oraz warzywach takich jak szpinak i jarmuż, a także w czekoladzie, herbacie i winie. W nowym badaniu naukowcy doszli do wniosku, że wyższe spożycie flawonoidów i ich podklas flawonoli może wiązać się ze zmniejszonym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera. Spośród wszystkich uczestników badania osoby, które spożywały najwięcej flawonoidów, miały o 48 procent mniejsze ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera.

Dr Thomas Holland, główny autor badania i lekarz na oddziale chorób wewnętrznych w Rush Medical College w Chicago, powiedział, że był zmotywowany do rozpoczęcia badań po przeanalizowaniu ustaleń Marthy Clare Morris, twórczyni diety opóźniającej neurodegenerację (MIND). „Zaczęliśmy rozmawiać o tym, co jeszcze w żywności może pomóc w zdrowiu mózgu”, powiedział Holland.

W amerykańskim Stowarzyszeniu Alzheimera wyniki badań spotkały się z zainteresowaniem i podekscytowaniem. „Badanie to pomaga nam zrozumieć, które elementy zdrowej diety mogą być ważne w zmniejszaniu ryzyka otępienia” – powiedział dr Keith Fargo, dyrektor ds. programów naukowych i wsparcia w Stowarzyszeniu Alzheimera.

