Jedzenie awokado powiązane z lepszym mikrobiomem jelit

Obecnie awokado jest niezwykle popularnym pożywieniem wśród osób będących na zdrowej diecie. Jest często określane jako „superfood”, które ze względu na zdrowe tłuszcze i zawartość błonnika pokarmowego korzystnie wpływa na orgaznim. Chociaż korzyści zdrowotne związane z wysoką zawartość błonnika pokarmowego są już znane, naukowcy postanowili zbadać, jak wpływa na mikrobiom jelitowy.

Jak awokado wpływa na jelita?

Eksperci z University of Illinois w badaniu przeprowadzonym na osobach z nadwagą i otyłością odkryli, że codzienne spożycie awokado doprowadziło do wzrostu różnorodności mikrobiologicznej i wyższego stężenia mikrobiomów, które rozkładają błonnik. To zaś pomaga w wytwarzaniu metabolitów, które wspierają nasz ogólny stan zdrowia jelit. Naukowcy znaleźli dowody, że „ten bogaty w składniki odżywcze pokarm wpływa na fizjologię układu pokarmowego, a także na skład i funkcje metaboliczne mikrobioty jelitowej”. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Journal of Nutrition.

Mikrobiom jelitowy i prebiotyki

Ponieważ badania powiązały zły stan jelit ze stanem zapalnym, wspieranie drobnoustrojów jelitowych ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i ochrony wieloma przewlekłymi chorobami. Ponieważ tak wiele czynników przyczynia się do pogorszenia zdrowia jelit, warto wykorzystywać proste sposoby wspierania mikrobiomu jelitowego za pomocą żywności, którą jest zdrowa – a takie jest m.in. awokado. Jest ono także dobrym źródłem prebiotyków, niestrawnych związków, które wspierają probiotyki odpowiedzialne za równowagę w jelitach. Codzienne spożywanie awokado wspomaga zwiększoną różnorodność mikroorganizmów i korzystnie wpływa na pracę jelit.

„Tak jak myślimy o posiłkach zdrowych dla serca, musimy również pomyśleć o zdrowych posiłkach dla jelit i o tym, jak karmić mikroflorę” – przypomina Hannah Holscher, główny autor badania.

