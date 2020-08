Dieta Bantinga – cudowny sposób leczenia otyłości?

Dieta Bantinga prawie całkowicie ogranicza spożycie węglowodanów. Obiecuje również cofnięcie cukrzycy typu 2 i nadciśnienia, a także poprawę poziomu energii i jakości snu – a wszystko to powoduje sporą utratę wagi. Dla niektórych dieta Bantinga staje się sposobem na życie, ale dla innych ograniczenie spożycia węglowodanów jest zbyt restrykcyjne i nie do utrzymania w dłuższej perspektywie.

Jak przestrzegać diety Bantinga?

Dieta Bantinga jest podzielona na cztery fazy, które mają ułatwić przejście na styl życia LCHF.

Faza 1: Obserwacja

Podczas tej 1-tygodniowej fazy powinieneś przestrzegać aktualnej diety bez wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji. Zachęca do śledzenia izapisywania w dzienniku wszystkiego, co jesz, aby dowiedzieć się, jak reagujesz na jedzenie.

Faza 2: Przywrócenie

Faza regeneracji ma na celu przywrócenie zdrowia jelit i przyzwyczajenie się do sposobu odżywiania się. Ta faza może trwać od 2 do 12 tygodni, w zależności od celu, jakim jest utrata wagi. W tym czasie zostaniesz wprowadzony do serii list żywności. Masz na celu wyeliminowanie wszystkich potraw z czerwonej i jasnoczerwonej listy i zamiast tego polegać na tych z list zielonej i pomarańczowej. Zaletą jest to, że w tej fazie nie ma liczenia kalorii ani kontroli porcji.

Faza 3: Transformacja

Faza transformacji wprowadza cię w oryginalną dietę Bantinga. Wymaga nowych nawyków żywieniowych i zmniejsza spożycie węglowodanów, aby osiągnąć ketozę, która ma wprowadzić cię w tryb szybkiego spalania tłuszczu. Aby było to możliwe, metoda zachęca do trzymania się żywności z zielonej listy, jednocześnie dodając te z listy pomarańczowej do żywności – wraz ze wspomnianymi wcześniej czerwonymi listami. Ta trzecia faza trwa tak długo, jak długo zajmuje ci osiągnięcie pożądanej wagi.

Faza 4: Konserwacja

Ta ostatnia faza, która powinna trwać w nieskończoność, zaczyna się po osiągnięciu pożądanej wagi. Ma to pomóc w utrzymaniu nowej wagi na dłuższą metę. Jest to bardziej elastyczna faza, ponieważ będziesz mógł ponownie wprowadzić żywność, która nie jest dozwolona w poprzedniej fazie. Celem jest określenie, które z nich można bezpiecznie jeść bez przybierania na wadze. Ponownie, w tej fazie nie ma śledzenia żywności i możesz postępować zgodnie z listami żywności w następujący sposób:

Zielony: bez ograniczeń

Pomarańczowy: jedz z umiarem

Jasnoczerwony: rzadko lub przy specjalnych okazjach

Czerwony: nigdy

Szary: to zależy od Ciebie

Zawsze możesz wrócić do poprzedniej fazy, jeśli poczujesz, że straciłeś kontrolę nad swoją wagą.

Dieta Bantinga: przykładowe menu

Oto jak wyglądałyby 3 dni na diecie Bantinga podczas fazy 2 (faza przywracania):

Dzień 1

Śniadanie: 2–3 jajka – jajecznica lub smażone – z awokado, serem, pomidorem i boczkiem; dozwolona jest również kawa

Obiad: grillowany filet rybny z kawałkami słodkich ziemniaków i smażonymi warzywami

Przekąska: jogurt grecki i orzechy makadamia

Kolacja: dowolna porcja białka – wołowego, wieprzowego, drobiowego lub rybnego podawana ze smażonymi warzywami, sałatką i puree z kalafiora

Dzień 2

Śniadanie: 1/4 szklanki granoli – prażonych orzechów i nasion z dodatkiem przypraw z jogurtem i 1–2 jajkami na twardo

Obiad: duża sałatka z grillowanego kurczaka z twarogiem

Przekąska: plasterki jabłka z masłem orzechowym

Kolacja: filet z łososia z awokado i grillowanymi szparagami

Dzień 3

Śniadanie: koktajl z mleka kokosowego z mango, papają i garścią orzechów

Obiad: fajitas wołowe z grillowaną cebulą, pieczarkami i papryką oraz sałatką

Przekąska: 1–2 filiżanki (240–480 ml) bulionu kostnego

Kolacja: szarpana sałata wieprzowej z dodatkiem pieczonej ciecierzycy

Chociaż przekąski są wliczone w cenę, zaleceniem programu jest unikanie podjadania i zamiast tego zwiększenie spożycia tłuszczu w poprzednim posiłku, aby ograniczyć głód.

