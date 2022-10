Wysokobiałkowe śniadanie, czyli jakie? 7 pomysłów na wysokobiałkowe śniadania

Białko jest kluczową częścią diety i warto spożywać je od samego początku dnia. Powinno pochodzić przede wszystkim z pełnowartościowych produktów, a nie tłustych i kalorycznych potraw. Ponieważ białko trawi się dłużej niż posiłki bogate w węglowodany lub inne składniki odżywcze, może zapewnić uczucie sytości na długi czas.

Co jeść na śniadanie, aby było zdrowe?

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Mówi się, że dobrej jakości śniadanie powinno wysoko sycić, zaspokajając deficyt kaloryczny, a także dodawać energii na dobre rozpoczęcie dnia. Nie musi dostarczać dużej ilości kalorii, ważne, by było bogate w składniki odżywcze i witaminy.

Dobre śniadanie to białkowe śniadanie lub białkowo-tłuszczowe. Co to oznacza? To omlet ze świeżymi warzywami lub z awokado, sałatka z serem i warzywami, proteinowy milkshake czy owsianka z owocami. Takie śniadanie dostarcza składników odżywczych, zaspokaja uczucie głodu i nie składa się z samych węglowodanów.

Dlaczego warto jeść białko na śniadanie?

„W wielu badaniach nawyk wysokobiałkowego śniadania był powiązany z kontrolowaniem masy ciała lub utratą wagi. Białko jest sycące i wyzwala hormony, które ograniczają apetyt” — powiedziała Cynthia Sass, dietetyk sportowy z Nowego Jorku. Zjedzenie wysokobiałkowego śniadanie może sprawić, że zjesz mniej przez cały dzień, także wieczorem. Białko pomaga również ustabilizować poziom cukru i insuliny, co daje lepsze skupienie i energię. Idealna ilość białka na śniadanie to około 30 gramów, ale warto zjeść jakąkolwiek ilość.

Co jeść na diecie białkowej?

Dieta białkowa najczęściej kojarzy się z mięsem. Białko to jednak nie tylko chudy drób czy ryby, ale również jajka, sery, rośliny strączkowe. Na diecie białkowej można przygotować wiele różnych dań z wykorzystaniem warzyw, dobrej jakości wędlin i mięs, jaj czy strączków.

Co zatem można jeść na diecie białkowej?

chudy drób

chudą wieprzowinę

ryby

ser feta



twaróg

serek wiejski

jajka

sery żółte

Jak widać, wybór produktów jest całkiem spory.

Wysokobiałkowe śniadania – propozycje

Do produktów, które zawierają najwięcej białka, zaliczamy m.in. jajka, czarną fasolę, chudą kiełbasę drobiową, jogurt grecki, twarożek, czy masła orzechowe. Dzięki nim śniadania na start będą zawierały sporą ilość białka. Oto co warto przygotować?:

Owsianka z jagodami. Do wykonania potrzebne będzie: pół szklanki płatków owsianych, pół szklanki jogurtu greckiego, pół szklanki mleka, łyżeczka nasion chia i pół szklanki umytych jagód. Płatki owsiane przygotuj zgodnie z przepisem na opakowaniu.

Tosty z twarogiem. Potrzebne będą kiełki, twaróg naturalny, kilka plasterków awokado i łyżeczka sezamu. Te zdrowe składniki połóż na świeże tosty.

Bajgiel z wędzonym łososiem. Przygotuj: pełnoziarnisty bajgiel, 3 łyżki twarogu, plasterki wędzonego łososia i kiełki lucerny. Posmaruj bajgla twarogiem, a następnie połóż łososia i kiełki.

Burrito z czarną fasolą. Potrzebna ci będzie 1 pełnoziarnista tortilla, ugotowane jajka, pół szklanki czarnej fasoli i 2 łyżki sosu pomidorowego lub salsy. Zawiń składniki i podpiecz chwilę w piekarniku.

Domowe smoothie. Zblenduj mrożonego banana, 3 brzoskwinie, ekstrakt waniliowy, nasiona lnu, mleko migdałowe, roślinną odżywkę białkową i szczyptę cynamonu.

Płatki owsiane z masłem orzechowym. Do ugotowanych płatków owsianych dodaj banany, masło orzechowe, migdały i syrop z agawy.

Budyń chia: Przygotuj budyń, wykorzystując nasiona chia, mleko kokosowe, beztłuszczowy jogurt grecki, syrop klonowy, sól i kawałki owoców, np. mango lub ananasa.

