Niesamowite korzyści zdrowotne soku z buraka. Sięgaj po niego częściej zimą

Buraki to zdrowe i popularne na całym świecie warzywa. Mają doskonały profil odżywczy, który zawiera wiele niezbędnych witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Zawierają również unikalne bioaktywne związki zwane betalainami, które mogą korzystnie wpływać na zdrowie człowieka. Można doświadczyć ich korzyści zdrowotnych, jedząc je na surowo, w formie dania lub pijąc sok z buraka.

Sok z buraka zasługuje w tym temacie na szczególną uwagę. Zawiera bowiem wiele korzystnych właściwości i może być pity profilaktycznie. Podczas gotowania pozbywamy się wielu cennych składników, które możemy wypić właśnie z sokiem.

Sok z buraka – korzyści zdrowotne

Zmniejsza stan zapalny



Sok z buraków zawiera związki przeciwzapalne zwane betalainami, które zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi hamują określone szlaki sygnalizacyjne odgrywające rolę w chorobach zapalnych.



Ma dobry profil żywieniowy

Sok z buraka jest bogaty w szereg składników odżywczych, a regularne picie go może pomóc w zapobieganiu niedoborom.

100 ml ekologicznego soku z buraków zawiera: 29 kalorii, 0,42 g białka, 7,50 g węglowodanów, 5,42 g cukru, 0,40 g błonnika i 0 tłuszczu. Sok z buraków zawiera również przeciwutleniacze. Przeciwutleniacze zmniejszają stres oksydacyjny, który badania powiązały z rozwojem raka, stanów zapalnych i chorób serca.



Zapobiega anemii

Buraki są bogate w żelazo, niezbędny składnik czerwonych krwinek. Bez żelaza czerwone krwinki nie mogą transportować tlenu w organizmie. Osoby o niskim poziomie żelaza mogą czasami rozwinąć stan zwany niedokrwistością z niedoboru żelaza. Dodanie do diety źródeł żelaza (takich jak buraki) może zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego schorzenia.



Ochrania wątrobę



Sok z buraków zawiera przeciwutleniacze, witaminę A, witaminę B6 i żelazo. Związki te pomagają chronić wątrobę przed stanami zapalnymi i stresem oksydacyjnym, jednocześnie zwiększając jej zdolność do usuwania toksyn z organizmu.



Poprawia ciśnienie krwi

Coraz więcej badań sugeruje, że buraki mogą pomóc obniżyć ciśnienie krwi. Naukowcy uważają, że jest to spowodowane dużą zawartością azotanów, które organizm przekształca w tlenek azotu. Związek ten rozszerza naczynia krwionośne, co poprawia przepływ krwi i obniża ogólne ciśnienie krwi. Jednak osoby, które już przyjmują leki obniżające ciśnienie krwi, mogą nie zauważyć tych samych korzyści.



Poprawa wyniki sportowe



Niektóre związki zawarte w soku z buraków, takie jak azotany i betalainy, mogą zwiększyć wydolność sportową człowieka poprzez zwiększenie przepływu krwi i tlenu do mięśni.

Ile soku z buraka powinno się pić?

Obecnie nie ma oficjalnych zaleceń dotyczących dawkowania soku z buraków. Nie powoduje on żadnych poważnych skutków ubocznych, ale może wywołać zmianę koloru moczu. Sok z buraków można pić samodzielnie lub z dodatkiem innych owoców i warzyw. Ze smakiem buraka dobrze komponuje się smak jabłka, marchewki, ogórka i owoców cytrusowych. Szklanka soku z buraków ma ok. 100 kalorii.

