Kefir a zdrowie jelit. Jaki jest związek?

Kefir to sfermentowany napój mleczny, wytwarzany z połączenia fermentacji bakterii i drożdży. Zwykle jest wytwarzany z mleka krowiego, ale można go również wytwarzać z mleka koziego lub owczego. Kefir jest kwaśny i cierpki, w konsystencji bardzo podobny do jogurtu. Jest kremowy, co czyni go doskonałym dodatkiem do smoothie lub samodzielnym napojem.

Zalety odżywcze kefiru

Ten niepozorny napój jest bardzo sycący, dzięki czemu stanowi idealną przekąskę, która hamuje głód. Ponadto zawiera stosunkowo niedużo kalorii i bogatym źródłem substancji odżywczych. Zawiera wiele białka, wapnia i witaminy D. Porcja kefiru mlecznego zapewnia 30% dziennego zapotrzebowania na wapń. Niektóre źródła wskazują, że jest dobry w regulacji układu pokarmowego osób z nietolerancją laktozy (kefir mleczny może być do 99% pozbawiony laktozy). Wiele badań naukowych dowiodło również, że kefir może poprawić zdrowie kości, a nawet pomóc w walce z rakiem.

Kefir a zdrowie jelit

Produkty spożywcze zawierające szczepy bakterii uzupełniające skład mikrobiomu nazywane są probiotykami. Zaliczają się do nich niektóre jogurty oraz kefiry. Oprócz tego, że są doskonałe dla układu pokarmowego, probiotyki są kluczem do utrzymania dobrze zbilansowanego mikrobiomu jelitowego. Ponieważ 70 do 80 procent komórek tworzących układ odpornościowy znajduje się w jelitach, wykazano, że probiotyki zawarte w kefirze wzmacniają układ odpornościowy, a także zwalczają stany zapalne.

„Badania wykazują, że probiotyki znajdujące się w kefirze, wspomagają zróżnicowany mikrobiom jelitowy i są związane z odpowiednią odpowiedzią immunologiczną. Powoduje ona spadek stężeń cytokin prozapalnych i znacząco zwiększa stężenia cytokin przeciwzapalnych, co z kolei zmniejsza stan zapalny w naszym organizmie i zmniejsza ryzyko powikłań związanych z wirusami” – wyjaśnia ekspert ds. Żywienia Caroline Margolis.

Ważne, aby wybierać produkty bez dodatku cukru. Warto czytać etykiety, ponieważ skład kefiru powinien być naprawdę bardzo krótki. Powinny znajdować się w nim żywe kultury bakterii.

