Tych produktów nie jedz w czasie miesiączki. Mogą nasilić bóle

Słodycze w czasie miesiączki mogą przynieść jedynie chwilową ulgę i poczucie spełnienia zachcianki. W efekcie jedzenie ich w dużych ilościach nie przynosi nic dobrego. Przede wszystkim dlatego, że powoduje gwałtowne skoki insuliny.

Jak duże ilości cukru działają na organizm?

Tłumaczy to Cristina McClure, ginekolożka z akademickiego centrum medycznego w Cleveland. – Pokarmy, które są naprawdę słodkie, zwiększają poziom insuliny, a wysoki poziom insuliny może powodować zaburzenia równowagi w innych żeńskich hormonach – tłumaczy McClure. Nadmiar cukru może wywołać uczucie ciężkości, wzdęcia, a gwałtowne wahania poziomu insuliny mogą nasilać bóle głowy i potęgować uczucie zmęczenia.

Czym zastąpić bardzo słodkie przekąski?

Choć może się to na początku wydawać trudne, najlepiej ograniczyć do minimum słodkie przekąski. Jeśli czujesz, że naprawdę musisz zjeść coś słodkiego, a najchętniej pochłonęłabyś pół sklepu z czekoladą, sięgnij po czekoladę gorzką. Zawiera ona wiele cennych składników, a jednocześnie pozwoli ograniczać ilość przyjmowanego cukru. Przegryzaj też orzechy i świeże owoce. Dbałość o zdrową dietę i regularny ruch na co dzień, pomoże łagodniej przejść przez dolegliwości związane z miesiączką.

Czego jeszcze unikać w czasie miesiączki?

Lista produktów, które lepiej odstawić albo ograniczyć do minimum jest dłuższa. To z pewnością kawa oraz alkohol. Będą one powodować rozdrażnienie i odwodnienie organizmu. Ta samo działają słone przekąski. Tłuste frytki czy fast food nie będą więc najlepszym wyborem. Zamiast tego sięgaj po owoce i warzywa bogate w żelazo, przeciwutleniacze i błonnik. Pij zdrowe koktajle z dodatkiem zielonych warzyw, jedz świeże owoce, pij niesłodzone soki i dużo wody.

Czytaj też:

Noś tę przyprawę w torebce. Pomoże na ból miesiączkowy