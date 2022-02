Warzywa w zupie. Podpowiemy ci jak je ugotować, żeby nie straciły wartości odżywczych

Warzywa są bogate w witaminy, sole mineralne i błonnik. Gotując warzywa w zupie, musisz pogodzić się z faktem, że część witamin zostanie utracona. Dotyczy to zwłaszcza wrażliwych na temperaturę witaminy C i witamin z grupy B i kwasu foliowego. Gotowanie szpinaku czy brokułów zmniejsza zawartość witaminy C w nich nawet o 50 proc.– wskazują dietetycy.

Jak gotować warzywa w zupie, żeby traciły jak najmniej składników odżywczych?

zmniejsz ilość wody, w której gotujesz warzywa, zaplanuj ilość porcji zupy

zachowaj odpowiednią kolejność gotowania produktów /najpierw włóż do garnka mięso czy ryby z przyprawami, a na końcu dodaj warzywa/

nie gotuj długo warzyw /pamiętaj, że powinny pozostać "al dente", czyli nieco twarde/

warzywa liściaste dokładaj na koniec gotowania

posól wodę na zupę /nieposolona "wysysa" z warzyw cenne składniki/

podczas gotowania przykryj garnek pokrywką

Jakie składniki odżywcze zostają w zupie po ugotowaniu?

Przy zachowaniu odpowiedniego czasu gotowania, to znaczy gdy zupy nie gotujemy zbyt długo, w warzywach pozostają cenne minerały, takie jak wapń, potas, żelazo i cynk. Bezpowrotnie można je utracić, gotując warzywa zbyt długo, bo wtedy ich struktura rozpada się – przestrzegają dietetycy.

Jakie składniki warzyw są "aktywowane" podczas gotowania?

Istnieją składniki, które zostają "aktywowane" dopiero po ugotowaniu. Należą do nich:

Luteina – ważny składnik odżywczy dla zdrowia oczu

Beta-karoten – ma silne właściwości antyoksydacyjne, działa również jako osłona skóry przed negatywnym działaniem promieniowania UV

Wapń – reguluje pracę układu nerwowego i mięśniowego, od niego zależy funkcjonowanie serca oraz ciśnienie tętnicze, jony wapnia biorą w organizmie udział w odpowiedzi odpornościowej – wspomagają leczenie uczuleń i stanów zapalnych

Likopen – wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne oraz przeciwbakteryjne, ogranicza ilości szkodliwych wolnych rodników w organizmie

Czy zupa to dobry sposób na jedzenie warzyw?

Zupa to doskonały sposób na jedzenie warzyw. Daje możliwość połączenia wielu warzyw w jednym posiłku, a gotowanie zup warzywnych jest łatwiejsze niż przyrządzanie wyszukanych potraw na bazie warzyw – podkreślają dietetycy. Od tego, jakie składniki do zupy dodamy, będzie zależała ilość składników odżywczych. Wywary przygotowane na bazie włoszczyzny można wzbogacić ogórkami, soczewicą, brokułami, grzybami czy świeżym groszkiem – podpowiadają.

Dlaczego warzywne zupy wspomagają odchudzanie?

Nie warto rezygnować z zupy przed "drugim daniem". Zjedzenie niskokalorycznej zupy warzywnej przed głównym głównego daniem zmniejsza spożycie kalorii w tym posiłku o 20 proc. lub więcej – wskazują dietetycy. Porcja warzywnej zupy w ciągu dnia zapewnia również stałą podaż błonnika pokarmowego, niezbędnego dla utrzymania prawidłowej wagi.

