Nadmiar wody w organizmie? Sięgnij po te zioła

Uczucie obrzmienia i chwilowy wzrost masy ciała to typowe objawy zatrzymania wody w organizmie. Trzeba jednak wiedzieć, że obrzęk twarzy, spuchnięte stopy i spuchnięte dłonie wcale nie muszą być spowodowane nadmiarem wody w organizmie, dlatego, jeżeli występują ciągle i nie są związane z cyklem menstruacyjnym, trzeba skonsultować się z lekarzem i wykonać badania sprawdzające funkcjonowanie nerek, serca oraz wątroby.

Co zatrzymuje wodę w organizmie?

Nadmiar wody w organizmie może być spowodowany nie tylko zmianami hormonalnymi i różnymi schorzeniami, ale także stosowaną dietą i brakiem aktywności fizycznej.

Jedząc dużo soli i obfitującej w nią żywności wysoko przetworzonej, unikając picia wody oraz stosując dietę ubogą w magnez i potas, możemy zacząć odczuwać skutki zatrzymania płynów w organizmie. Zatrzymywanie wody przez organizm jest znacznie częściej spowodowane odwodnieniem niż zbytnim nawodnieniem; sprzyja mu także picie dużej ilości kawy, czarnej herbaty i słodkich soków oraz napojów gazowanych.

Jak usunąć nadmiar wody z organizmu?

Na początek, trzeba przede wszystkim zmienić dietę na zdrowszą i ograniczyć spożycie soli. W przypadku zatrzymania wody w organizmie musimy pamiętać o zwiększeniu spożycia pokarmów bogatych w magnez oraz potas, m.in. pomidorów, ryb i owoców morza, kasz i innych produktów pełnoziarnistych, orzechów, a także gorzkiej czekolady z wysoką zawartością naturalnego kakao. Pomocne jest także zwiększenie aktywności fizycznej, która usprawnia ogólne funkcjonowanie organizmu.

Zioła usuwające wodę z organizmu

Zioła moczopędne do zaparzania kupimy nie tylko w aptekach i zielarniach, ale także w większości sklepów spożywczych i supermarketów. Są one wygodną alternatywą dla ziół sprzedawanych w formie tradycyjnego suszu.

Pietruszka zwyczajna

Korzeń pietruszki i natka pietruszki także wykazują działanie moczopędne i są polecane zarówno w celu usunięcia nadmiaru wody z organizmu, jak i wspomagania leczenia schorzeń nerek m.in. kamicy nerkowej i stanów zapalnych pęcherza oraz dróg moczowych. Z pietruszki można przygotować sok, spożywać ją w postaci sałatek, a także przygotować herbatkę z suszonej natki. Sięgając po pietruszkę regularnie, możemy zredukować ryzyko wystąpienia anemii, przyśpieszyć wydalanie szkodliwych toksyn z organizmu, a także aktywnie redukować wolne rodniki tlenowe oraz wspomóc funkcjonowanie układu immunologicznego i zapobiegać częstym infekcjom.



Korzeń mniszka lekarskiego

Będący zmorą właścicieli zadbanych trawników mniszek lekarski stanowi cenne wsparcie funkcjonowania nerek oraz pomaga pozbyć się nadmiaru wody z organizmu. Wspomaga on także wydzielanie żółci i wykazuje działanie przeciwzapalne, dlatego polecany jest często przy stanach zapalnych dróg moczowych, dróg żółciowych oraz w schorzeniach wątroby. Ponadto, mniszek lekarski wspomaga odchudzanie, blokując przyswajanie tłuszczu ze spożywanych pokarmów.



Skrzyp polny

Skrzyp polny to kolejne ziele o działaniu moczopędnym. Stosuje się je także w celu poprawy wyglądu skóry, włosów oraz paznokci, więc idealnie nadaje się dla kobiet. Oprócz typowo moczopędnego działania ziele skrzypu oczyszcza nerki ze złogów i zapobiega bolesnej kamicy nerkowej.



Pokrzywa zwyczajna

Pokrzywa słynie z właściwości moczopędnych oraz działania usprawniającego funkcjonowanie dróg moczowych. Stosowana regularnie skutecznie wzmacnia serce i zapobiega chorobom układu krążenia, łagodzi dolegliwości żołądkowe oraz wspomaga trawienie, a także wykazuje działanie poprawiające odporność organizmu. Pokrzywa to także ziele o wyjątkowych właściwościach krwiotwórczych, dlatego polecana jest dla osób ze skłonnością do anemii oraz kobiet, u których występują obfite miesiączki. W celu usunięcia nadmiaru wody z organizmu można stosować zarówno pokrzywę w torebkach do zaparzenia, jak i w postaci dostępnego np. w aptekach soku. Wiosną, najlepiej w maju, można zbierać młode pokrzywy (rosnące na czystym i wolnym od spalin terenie) i robić z nich sok, zapatrzeć świeże listki oraz przygotować własną pokrzywę suszoną.Czytaj także:

Chitosan na odchudzanie. Pomaga czy szkodzi?