Nie wyrzucaj fusów po kawie. Potrafią zdziałać cuda

Jest jednak jeszcze jeden, niezwykle istotny aspekt związany z poranną kawą… fusy! Okazuje się, że nie warto ich wyrzucać. Znajdują bowiem wiele cudownych zastosowań!

1. Czyszczenie przypalonych i tłustych powierzchni – część z was zna stary, wojskowy sposób na usuwanie trudnych zabrudzeń przy użyciu piasku. Fusy z kawy stosuje się podobnie. To najlepsza metoda na czyszczenie garnków, niektórych patelni czy kratek grillowych. Wystarczy lekko wilgotne fusy nałożyć na ściereczkę i wyczyścić powierzchnię.

2. Naturalny nawóz – jeśli nie dysponujesz kompostownikiem, do którego mógłbyś wyrzucić fusy, pamiętaj o roślinach w doniczkach, które również potrzebują odżywienia. Kawowe fusy to dla korzeni roślin dawka mikroelementow takich jak choćby fosfor czy potas. Fusy zmieszane z glebą poprawiają także odpływ i retencję wody oraz napowietrzanie gleby.

3. Naturalny peeling – wystarczy zmieszać stołową łyżkę fusów po kawie z łyżeczka oliwy z oliwek i gotowe! Taki naturalny, kawowy peeling który posiada właściwości ściągające i skutecznie eliminuje martwe komórki. Co więcej, nadaje się do stosowania dla każdego rodzaju skóry, ponieważ nie wpływa na naturalną warstwę ochronną skóry i nie prowokuje nadmiernego wydzielania sebum. Warto również stosować go w okolicach, gdzie pojawia się „skórka pomarańczowa” – taki peeling to doskonały sposób na walkę z cellulitem.

4. Maseczka do twarzy – idąc dalej tropem kosmetycznym. Nie bez powodu na rynku dostępnych jest coraz więcej kosmetyków z wywarem z tego magicznego płynu. Kawowa maseczka pomaga redukować oznaki zmęczenia i usuwa cienie pod oczami. Dzięki składnikom zawartym w kawie skóra staje się bardziej lśniąca i promienna. Do przygotowania uniwersalnej maseczki wystarczą dwie łyżki kawowych fusów i łyżka śmietany lub jogurtu naturalnego. Taka „papka” dokładnie oczyszcza skórę i ją dogłębnie odżywia. Można ją stosować dość często, nawet co trzy dni.

5. Neutralizator zapachów – kawa doskonale wchłania i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Dlatego miseczki z fusami możemy umieszczać w miejscach, w których zależy nam na świeżości, takich jak lodówka czy szafka z butami. Suche fusy możesz wsypać do butów i zostawić je na noc a następnie odkurzyć – również pomogą zneutralizować nieprzyjemny zapach. Jeszcze intensywniej zadziałają świeżo zmielone ziarna kawy – wielu kierowców umieszcza je w woreczkach i wiesza w samochodzie.

6. Naturalny barwnik – napar z fusów to naturalny barwnik. Fusy zagotowane w wodzie zabarwią ją na brązowo. Do takiego naparu możesz włożyć jajka lub tkaniny uzyskując niezwykłą barwę. Po przecedzeniu fusów przez sito wywarem możesz wpłukać włosy (uwaga kierowana jest do brunetów). Płukanka z kawy nada im połysk i odświeży kolor.

7. Odstraszanie insektów – fusy z kawy są skutecznym „odstraszaczem”. Należy rozłożyć ja w niewielkich naczynkach w miejscach, gdzie najczęściej zjawiają się owady, np. nieopodal miski z owocami. W ten sposób nie będziemy złościć się na muszki owocówki, bo te się nie pojawią!

8. Czyszczenie kominka – unoszący się popiół to zmora osób czyszczących kominek. Ale jest na to lekarstwo. Wystarczy zasypać wypaloną zawartość kominka lekko wilgotnymi fusami i odczekać kwadrans. Popiół przylgnie do fusów i przy ich zmiataniu nie pojawi się już chmura pyłu.

