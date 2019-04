To tłuszcz czy woda? Jak odróżnić tycie od zatrzymania wody w organizmie

Nadmiar wody w organizmie i jej zatrzymanie zazwyczaj są bagatelizowane, gdyż objawiają się m.in. wzrostem masy ciała, obrzękami (najczęściej nóg i rąk), bólami głowy oraz pogorszonym samopoczuciem – pojawia się rozdrażnienie, obniżenie koncentracji i uczucie zmęczenia. Dlatego, jeśli zauważy się problem przybierania na wadze, którego nie da się usunąć ćwiczeniami odchudzającymi i zbilansowanym sposobem odżywiania, warto skonsultować się ze specjalistą, gdyż zatrzymanie wody w organizmie, może mieć zarówno błahe przyczyny, jak i te groźne w skutkach.

Zatrzymanie wody w organizmie – przyczyny występujące najczęściej

Nadmiar wody w organizmie i jej zatrzymanie dotyczy najczęściej niedoborów wody. Chociaż na pierwszy rzut oka, może wydawać się to dziwne, to trzeba zaznaczyć, że organizm, który nie otrzymuje wystarczającej ilości płynów, zaczyna gromadzić każdą, którą mu się dostarczy. Organizm nie dość, że nie może prawidłowo funkcjonować, to także nie jest dostatecznie oczyszczany, a tym samym nerki zamiast wydalać wodę z moczem, to zatrzymują ją i zwracają ponownie do naczyń.

Inną przyczyną jest nadmiar soli, która wiąże wodę w organizmie, przez co szybko pojawiają się obrzęki nóg, rąk oraz złe samopoczucie. Warto podkreślić, że sól dodawana jest do wielu niezdrowych przekąsek, a także wędzonych ryb, wędlin, pieczywa, serów itp., dlatego o jej nadmiar nie trudno.

Zatrzymanie wody w organizmie i przybieranie masy ciała może być związane także z lekami – najczęściej są to leki hormonalne (np. antykoncepcyjne), ale takie skutki uboczne mogą pojawić się również po przyjęciu leków psychotropowych lub przeciwbólowych. Kolejną przyczyną tycia związanego z nadmiarem wody w organizmie jest stres. Wytwarzany w nadmiarze kortyzol (hormon stresu) powoduje przeciążenie kory nadnerczy, co przyczynia się do wzrostu masy ciała. Obrzęki, tycie i złe samopoczucie może być wywołane alkoholem, który zmusza wątrobę do cięższej pracy, co wymaga także rozszerzenia naczyń krwionośnych – i tym sposobem, woda łatwo przedostaje się do tkanek.

Zatrzymanie wody w organizmie a odchudzanie

Warto podkreślić, że zatrzymanie wody w organizmie i związane z nim obrzęki nóg, rąk i złe samopoczucie mogą być spowodowane odchudzaniem. Restrykcyjna dieta odchudzająca (np. dieta norweska, dieta kopenhaska, dieta Atkinsa itp.) lub dieta uboga w białko mogą prowadzić do przenikania płynów przez ściany naczyń krwionośnych i limfatycznych. To z kolei powoduje, że pojawia się opuchlizna nóg, rąk, twarzy, a także bóle głowy, zaburzenia koncentracji itp.

Nadmiar wody w organizmie może być także wywołany przez małą aktywność fizyczną, która jest zalecana np. w niezdrowej diecie norweskiej. Jeśli osoba prowadzi siedzący tryb życia, to krew w żyłach krąży zdecydowanie wolniej. To z kolei przekłada się na zastoje płynów w tkankach oraz obrzęki i nóg, a także ogólne złe samopoczucie.

Nie sprawdzi się także dieta węglowodanowa oraz dieta białkowo-węglowodanowa (tzw. dieta ONZ nazywana także „odchudzaniem na zawołanie”). Nadmiar węglowodanów, szczególnie prostych, zatrzymuje wodę. Wynika to z faktu, że 1 g węglowodanów wiąże 3 g wody, co w efekcie może dawać obrzęki nóg, rąk i inne objawy związane z nadmiarem wody w organizmie.

Zatrzymanie wody w organizmie a ciąża lub miesiączka

Zatrzymanie wody w organizmie jest też częstym zjawiskiem w ciąży. W tym czasie kobiece hormony szaleją i wpływają także na elastyczność jej naczyń krwionośnych, które nadmiernie rozszerzają się, gdyż ilość krwi w organizmie wzrasta. Może być to kłopotliwe, dlatego czasem dochodzi do zatrzymania płynów w organizmie. Nadmiar wody w ciąży objawia się poprzez: opuchnięte dłonie, stopy i twarz, zmęczenie, uczucie ciężkości i zmienność nastrojów.

Także miesiączka może wywołać nadmiar wody w organizmie. Wynika to ze zmiany stężenia hormonów – zwiększa się poziom progesteronu oraz estrogenów. Kobiety mogą czuć się cięższe, a także może pojawić się obrzęk piersi. Objawy mijają zwykle w pierwszych dniach miesiączki.

Choroby wywołujące zatrzymanie wody w organizmie

Istnieje także wiele, poważnych chorób, które objawiają się zatrzymaniem wody w organizmie. Zalicza się do nich m.in.:

przewlekłą niewydolność żylną,



choroby nerek,



zakrzepicę żył głębokich,



niewydolność serca,



choroby wątroby,



niedoczynność serca.



