8 pytań, które musisz zadać swojemu lekarzowi na najbliższej wizycie

Czy nie szkodzę sobie, przyjmując takie suplementy diety?

Suplementy diety są powszechne. Wiele osób sięga po nie bezmyślnie, kierując się reklamami lub rekomendacjami znajomych. Tymczasem trzeba wiedzieć, że choć produkty te są bez recepty, mają wpływ na nasze zdrowie, mogą wchodzić ze sobą i z lekami w interakcję czy powodować działania niepożądane. Powiedz lekarzowi, jakie suplementy diety przyjmujesz. Może się okazać, że to one są przyczyną twoich dolegliwości.



Jakie badania profilaktyczne powinienem wykonać w moim wieku?

Profilaktyka chorób jest niezwykle ważna. Wykonywanie konkretnych badań w pewnym wieku pozwoli szybko wykryć chorobę i wdrożyć odpowiednie leczenie. Oczywiście, o zalecanych badaniach powinien poinformować lekarz. Można jednak wyjść z inicjatywą i zapytać.



Kiedy zobaczę efekty leczenia?

W przypadku niektórych kuracji efekty widać już po zażyciu jednej tabletki. Czasem na poprawę wyników badań lub samopoczucia należy poczekać dłużej. Zapytaj lekarza, kiedy powinieneś poczuć się lepiej, by nie panikować już po kilku dniach.



Jak mogę poprawić swój stan zdrowia?

Istnieje wiele naturalnych sposobów walki z różnymi dolegliwościami i najczęściej sprowadzają się one do zmiany stylu życia. Wprowadzenie zdrowej diety i zwiększenie aktywności fizycznej może zdziałać cuda. W przypadku niektórych chorób kluczowa jest modyfikacja diety. Nawet jeśli lekarz o tym nie wspomniał, warto dopytać, co można zrobić, żeby poprawić swój stan zdrowia.



Czy powinienem na coś się zaszczepić?

Osoby dorosłe również mogą się szczepić. Warto odszukać swoja książeczkę zdrowia z czasów dzieciństwa i pokazać ją lekarzowi.



Jakich skutków ubocznych mogę się spodziewać?

Oczywiście, pytanie to nie zwalnia nas z przeczytania ulotki dołączonej do opakowania. Warto jednak poprosić lekarza, aby wymienił, czego możemy się spodziewać i w jakich sytuacjach bezwzględnie należy odstawić dany lek. Pamiętajmy, że nawet jeśli jakaś substancja jest ogólnie dobrze tolerowana, i tak może nam zaszkodzić, ponieważ każdy organizm jest inny.



Dlaczego biorę ten lek?

Pacjenci często wychodzą z gabinetu z receptą na różne leki, kompletnie nie wiedząc, jak działają. Ich wiedza ogranicza się do tego, że potrafią wskazać, które z ich medykamentów są "na serce" a które "na nerki". Należy dopytać lekarza, na co dokładnie pomaga dane lekarstwo i znać chociaż podstawy mechanizmu jego działania. Zdecydowanie łatwiej jest przestrzegać zaleceń lekarskich, kiedy wiemy, po co właściwie bierzemy konkretne leki.



Czy moja masa ciała jest w porządku?

To, że lekarz jej nie skomentował, że oznacza, że wszystko jest w porządku. W przypadku otyłych pacjentów lekarz może wyjść z założenia, że już wystarczająco dużo osób wypomina im wagę i doskonale zdają sobie sprawę ze swoich zbędnych kilogramów. Osoby bardzo szczupłe również powinny zainteresować się swoją wagą, szczególnie, jeśli spadek masy ciała wystąpił niedawno i nie był związany z dietą. Jeśli zauważymy przyrosty/spadki lub wahania wagi, sami powinniśmy o tym wspomnieć na wizycie. To może być bardzo ważny objaw.Czytaj także:

Jak wybrać najlepszy magnez w tabletkach?