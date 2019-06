To lek czy suplement diety? Jak to sprawdzić?

Suplementy diety stają się panaceum na szereg dolegliwości. Mają pomóc nam schudnąć, uzupełniać niedobory witamin i minerałów, usuwać wodę z organizmu oraz chronić przed poważnymi chorobami, jednak żaden z nich nie działa w taki sam sposób, jak lek.

Czym różni się lek od suplementu?

Tak naprawdę, każdy z nas może stworzyć własny suplement diety np. na bazie ziół i wprowadzić go na rynek. Wystarczy opracować recepturę, wymyślić nazwę, powiadomić Główny Inspektorat Sanitarny i dostarczyć wzór opakowania, w którym będzie sprzedawany suplement. Jest to banalnie proste, a po załatwieniu formalności pozostaje już tylko znaleźć firmę, która zajmie się produkcją naszego suplementu, a tych na rynku pojawia się coraz więcej.

Wyprodukowanie własnego preparatu na konkretną dolegliwość nie wymaga przeprowadzenia żadnych badań, potwierdzenia jego skuteczności i bezpieczeństwa stosowania, ale trzeba się liczyć z tym, że jego jakość może być skontrolowana przez Sanepid.

Warto wiedzieć, że niektóre z suplementów diety mają właściwości produktów leczniczych, które określają przepisy prawa farmaceutycznego. Takie preparaty bardzo często produkowane są przez znane koncerny i rejestrowane są jako suplementy jedynie ze względu na niższe koszty produkcji oraz brak konieczności przechodzenia przez długotrwały proces rejestracji; do tej grupy możemy zaliczyć np. niektóre preparaty witaminowe oraz odpowiedniki leków na receptę, które mogą być też dostępne bez recepty, bo zawierają np. mniejszą dawkę substancji czynnej.

W przypadku leków cały proces rejestracji i wprowadzenia na rynek jest znacznie bardziej skomplikowany, a sam preparat, który ma nosić nazwę leku, musi zostać zatwierdzony przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych I Produktów Biobójczych lub przez Komisję Europejską. Aby lek trafił na rynek, musi spełniać określone normy jakości, a jego producent musi posiadać dokumentację potwierdzającą m.in. skuteczność działania i bezpieczeństwo stosowania.

Zanim produkt leczniczy wydawany na receptę lub dostępny bez recepty trafi na rynek, muszą zostać przeprowadzone liczne badania kliniczne, które nie są wymagane w przypadku suplementów diety. Co więcej, leki są stale kontrolowane, a w razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości są natychmiast wycofywane z rynku.

Lek czy suplement? Jak to rozpoznać?

Producenci często upodobniają opakowania i nazwy suplementów do nazw i opakowań znanych od lat leków. Z tego względu warto dokładnie przyjrzeć się opakowaniu i przeczytać znajdujące się na nim napisy, także te umieszczone małym druczkiem. Na opakowaniu suplementu nie znajdziemy:

numeru pozwolenia na dopuszczenie do obrotu,



informacji, że jest to lek wydawany bez recepty lub produkt leczniczy, wydawany bez przepisu lekarza (na lekach na receptę widnieje informacja, że jest to lek, wydawany na receptę).



Na opakowaniu suplementu diety musi znaleźć się informacja o tym, że nie mamy do czynienia z lekiem i znajdziemy ją przy nazwie preparatu, choć czasami wielkość druku utrudnia dostrzeżenie napisu „suplement diety”.

Suplement to nie lek – nie ma właściwości leczniczych i nie jest w stanie zapobiegać chorobom! Trzeba wiedzieć, że suplementy służą jedynie do uzupełniania naszej diety i nie mogą być jej zamiennikiem. Niestety, coraz częściej o tym zapominamy i przyjmujemy suplementy diety w ilościach hurtowych, licząc na cud oraz wierząc w obietnice ich producentów. Statystyki mówią same za siebie – niemal 80% Polaków regularnie sięga po suplementy diety, a znaczna część z nich uważa, że działają one tak samo, jak leki. Takie podejście skutkuje zwiększającym się odsetkiem przypadków ciężkiego uszkodzenia nerek i wątroby, które są wynikiem przyjmowania zbyt wielu preparatów jednocześnie, występujących pomiędzy nimi interakcji, a także łączenia suplementów z lekami, czego nie powinniśmy robić bez wcześniejszej konsultacji lekarskiej.

Suplementy same w sobie nie są złe, jednak często stosujemy je bez umiaru i cierpi na tym nasze zdrowie. Warto pamiętać, że jedynie leki leczą choroby, łagodzą ich objawy oraz zapobiegają wystąpieniu różnych schorzeń i dolegliwości, a suplementy służą jedynie w celu uzupełniania prawidłowej diety, nie mają wskazań do zastosowania, choć często znajdziemy je w ulotce i nie są kontrolowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych.