Niedobór wapnia jest niebezpieczny. Ile wynosi dzienne zapotrzebowanie?

Powszechnie wiadomo, że wapń buduje kości i zęby, chroni nas przed złamaniami, gwarantuje mobilność. Jednak to nie jedyne jego funkcje. Reguluje skurcz mięśni, w tym pobudzenie mięśnia sercowego. Odgrywa kluczową rolę w prawidłowym krzepnięciu krwi. Bez obecności wapnia niektóre ważne enzymy nie mogą działać wydajnie. To właśnie dlatego jest on tak istotny, a niedobór może prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem.

Niedobór wapnia i suplementacja

Objawy niedoboru, które powinny wzbudzić niepokój i skłonić do szczegółowej diagnostyki, obejmują:

bole w stawach,



skurcze mięśni,



ubytki w uzębieniu,



drętwienie kończyn,



zaburzenia wzrostu i budowy zębów (u dzieci),



bóle kości,



podatność na złamania,



trudności z chodzeniem.



Na niedobór wapnia najbardziej narażone są kobiety po menopauzie i weganie. Średnie zapotrzebowanie na wapń dla dorosłego człowieka to 1000 mg dziennie. by uzyskać lepszą absorpcję, nie należy zażywać więcej niż 500 miligramów za jednym razem. Aby organizm dobrze wykorzystywał wapń, należy również uzyskać wystarczającą ilość witaminy D i magnezu.

Do najlepszych źródeł wapnia zaliczamy: