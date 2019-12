Czy olej rybny może zmniejszyć stan zapalny?

Cząsteczki przeciwzapalne nazywane są wyspecjalizowanymi mediatorami pro-rozdzielczymi (SPM) i wywierają silny wpływ na białe krwinki, a także wpływają na zapalenie naczyń krwionośnych. Naukowcy już wcześniej wiedzieli, że organizm wytwarza SPM, rozkładając niezbędne kwasy tłuszczowe, w tym niektóre kwasy tłuszczowe omega-3. Jednak związek między przyjmowaniem suplementów a poziomami SPM pozostawał niejasny.

Zespół naukowców z William Harvey Research Institute z Queen Mary University of London w Wielkiej Brytanii postanowił wyjaśnić ten związek, testując działanie wzbogaconego oleju z ryb wśród 22 zdrowych ochotników w wieku od 19 do 37 lat. Zespół przeprowadził badanie Circulation Research jako badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo. Dlatego ani uczestnicy, ani ci, którzy podali im dawki i monitorowali przebieg nie wiedzieli, kto otrzymał suplementy oleju z ryb i kto otrzymał placebo.

„Wykorzystaliśmy wytwarzane cząsteczki jako biomarkery, aby pokazać, w jaki sposób kwasy tłuszczowe omega-3 są wykorzystywane przez nasz organizm i ustalić, czy wytwarzanie tych cząsteczek ma korzystny wpływ na białe krwinki” – mówi starszy autor badań Jesmond Dalli, który jest profesorem farmakologii molekularnej w William Harvey Institute.

Czytaj także:

Kwasy omega-3 – czy podnoszą ryzyko raka prostaty?

Wzbogacony olej rybny wpływał na parametry krwi

W badaniu przetestowano trzy dawki wzbogaconego oleju z ryb w porównaniu z placebo. Badacze pobrali próbki krwi uczestników do badania. Każdy uczestnik oddał pięć próbek w ciągu 24 godzin: na początku, a następnie 2, 4, 6 i 24 godziny po zażyciu dawki suplementu lub placebo.

Naukowcy odkryli, że przyjmowanie wzbogaconego oleju z ryb podnosi poziom SPM we krwi. Wyniki wykazały „zależny od czasu i dawki” wzrost poziomu SPM we krwi. Testy wykazały również, że suplementacja doprowadziła do zależnego od dawki wzrostu ataków komórek odpornościowych na bakterie i zmniejszenia aktywności komórkowej, która sprzyja krzepnięciu krwi.

Zapalenie jest odpowiedzią obronną układu odpornościowego, która jest niezbędna dla zdrowia. Różne czynniki mogą wyzwalać odpowiedź, w tym uszkodzone komórki, toksyny i patogeny, takie jak bakterie. Niektóre komórki odpornościowe aktywne podczas stanu zapalnego mogą również uszkadzać tkankę, dlatego po tym, jak zagrożenie ustanie ważne jest, aby też stan zapalny ustąpił, aby umożliwić gojenie.

Jeśli jednak stan zapalny utrzymuje się i staje się przewlekły, to zamiast chronić zdrowie, niszczy je. Badania powiązały zapalenie z chorobami serca, reumatoidalnym zapaleniem stawów i innymi poważnymi chorobami. Badania wykazały również, że cząsteczki SPM odgrywają rolę w regeneracji tkanek.

Czytaj także:

Witamina D i olej rybny mogą zapobiegać śmierci z powodu raka i zawałów

Uważaj na suplementy o nieuregulowanym statusie

Wcześniejsze badanie z 2019 r. wykazało, że produkt na receptę zawierający kwas eikozapentaenowy (EPA) może zmniejszyć ryzyko zawału serca i udaru mózgu – i zgonów związanych z tymi zdarzeniami – u osób, które są narażone na wysokie ryzyko chorób układu krążenia lub już je mają. EPA jest kwasem tłuszczowym omega-3 obecnym w oleju z ryb.

Jednak dr Deepak L. Bhatt, który jest kardiologiem w Brigham and Women's Hospital i profesorem medycyny w Harvard Medical School i który prowadził to badanie, twierdzi, że nie ma wiarygodnych dowodów na to, że suplementy bez recepty mogą mieć ten sam efekt.

American Heart Association (AHA) opublikowało niedawno poradnik naukowy, który ostrzega konsumentów przed unikaniem nieuregulowanych suplementów omega-3. We wcześniejszym zaleceniu AHA podało, że chociaż takie suplementy mogą nieznacznie zmniejszyć ryzyko śmierci po zawale serca lub niewydolności, nie ma dowodów na to, że zapobiegają przede wszystkim chorobom serca.

Prof. Dalli mówi, że potrzebne są dalsze badania w celu ustalenia, czy osoby w wieku powyżej 45 lat doświadczyłyby takich samych wyników ze stosowania wzbogaconych suplementów oleju z ryb, jakie widzieli u młodszych ochotników.

Czytaj także:

Czy dzieciom należy podawać suplementy omega-3?