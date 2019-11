Czy dieta może spowolnić siwienie włosów?

Siwe włosy niegdyś były oznaką mądrości, a posiadające je osoby cieszyły się szacunkiem. Dziś siwe włosy uważane są za defekt kosmetyczny, jednak każdy z nas kiedyś zacznie zauważać je na swojej głowie. W zależności od posiadanych genów oraz trybu życia proces siwienia może przebiegać szybko i powodować problemy w młodym wieku lub stosunkowo wolno, co można zauważyć u niektórych osób, które pomimo sędziwego wieku cieszą się nadal niemal naturalnym kolorem włosów.

Dlaczego włosy siwieją?

Siwienie włosów jest jedną z naturalnych oznak starzenia się organizmu. Jest ono związane ze zmniejszeniem wydzielania melaniny, czyli barwnika, który odpowiedzialny jest nie tylko za kolor włosów, ale także skóry. W przypadku siwienia poziom melaniny w cebulkach włosowych ulega obniżeniu i z tego powodu włosy najpierw zaczynają tracić intensywny kolor i stają się bardziej matowe, a następnie stopniowo stają się białe. Pojedyncze siwe włosy mogą pojawiać się już po 30. roku życia i nie powinny być powodem do niepokoju, jednak warto wówczas zwrócić uwagę na tryb życia oraz stosowaną dietę, aby zacząć zapobiegać przedwczesnemu starzeniu się organizmu.

Siwienie włosów – przyczyny

Siwienie włosów, zwłaszcza przed wkroczeniem w wiek średni, zwykle spowodowane jest posiadaniem genu IRF4, który podlega dziedziczeniu. Oznacza to, że ryzyko przedwczesnego siwienia wzrasta w przypadku osób, w których rodzinie obserwuje się skłonność do wczesnego pojawiania się siwych włosów. Badania naukowe dowiodły, że genetyczne siwienie ma miejsce w przypadku około 30% osób. Za pozostałe 70% przypadków przedwczesnego siwienia odpowiadają inne czynniki, wśród których można wyróżnić:

przewlekły stres,



nadużywania alkoholu,



palnie papierosów,



stosowanie diety bogatej w produkty wysoko przetworzone,



depresję i nerwicę.

Siwienie mogą także powodować niektóre choroby m.in. związane z zaburzeniami metabolicznymi oraz hormonalnymi, a także stosowanie leków psychotropowych.

Oprócz podłoża genetycznego jedną z częstych przyczyn siwienia włosów jest stres. Znane są jednostkowe przypadki osiwienia w wyniku traumatycznych przeżyć, jednak do końca nie wyjaśniono podłoża tego zjawiska. Wiadomo natomiast, że siwienie towarzyszące osobom żyjącym w ciągłym stresie oraz cierpiącym na nerwicę lub depresję ma związek z zachodzącymi w organizmie zmianami, które przyśpieszają naturalne procesy starzenia się organizmu. To z kolei prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu całego organizmu oraz wpływa na wygląd włosów i skóry, na której mogą zacząć przedwcześnie pojawiać się zmarszczki.

Dieta na siwe włosy

Dieta może spowolnić siwienie włosów ze względu na to, że pozwala ograniczyć stres oksydacyjny, który jest jedną z przyczyn przedwczesnego starzenia się organizmu. Oczywiście nie spowoduje on zatrzymania czasu i nie sprawi, że nasze włosy zachowają intensywny kolor do późnej starości, ale pozwoli ograniczyć ryzyko siwienia przed wkroczeniem w wiek dojrzały.

Zdrowa dieta, która jest bogata w naturalne antyoksydanty to jeden z najlepszych sposobów na efektywne redukowanie stresu oksydacyjnego. Dzięki niej do organizmu dostają się silne przeciwutleniacze o działaniu niszczącym wolne rodniki tlenowe. Zaliczamy do nich:

flawonoidy,



polifenole,



koenzym Q 10



likopen,



witaminę E,



witaminę C,



witaminę A,



witaminę D3,



kwas ALA,



kurkuminę,



kwasy Omega-3.

Zdrowa, różnorodna i bazująca na naturalnych produktach dieta może spowalniać siwienie włosów poprzez swój wpływ na redukcję stresu oksydacyjnego. Oprócz wyróżnionych powyżej, naturalnych antyoksydantów, powinna ona obfitować także w żelazo, wapń, cynk, magnez, krzem, miedź oraz witaminy z grupy B. Wszystkie te składniki odżywcze znajdziemy w produktach pełnoziarnistych, zielonych, czerwonych i pomarańczowych warzywach, owocach, chudym, wysokiej jakości mięsie, jajkach, rybach oraz tłoczonych na zimno olejach i oliwach. Warto włączyć do codziennego menu także orzechy, pestki i nasiona, które są prawdziwą skarbnicą odżywczych związków.

Czytaj także:

Schudnij 5 kg przestrzegając codziennie tych kilku zasad