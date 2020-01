Suplementacja witaminy D związana z potencjalną poprawą ciśnienia krwi u dzieci

Dzieci z nadwagą i otyłością z niedoborem witaminy D, które codziennie przyjmowały stosunkowo wysoką dawkę witaminy D przez sześć miesięcy, miały niższe ciśnienie krwi i lepszą wrażliwość na insulinę niż ich rówieśnicy, którzy przyjmowali mniejszą dawkę. To wyniki badania klinicznego UPMC Children's Hospital of Pittsburgh opublikowane w The American Journal of Clinical Nutrition.

„Aktualne zalecenia dotyczące przyjmowania witaminy D są powiązane z optymalnym zdrowiem kości”, powiedział główny autor Kumaravel Rajakumar, profesor pediatrii na University of Pittsburgh School of Medicine. „Ale wiemy, że witamina D bierze udział nie tylko w budowaniu zdrowych kości. Może włączać i wyłączać geny, które kierują naszymi komórkami do regulacji poziomu glukozy we krwi oraz funkcji odpornościowych i naczyniowych”.

Rajakumar i jego koledzy zaangażowali 225 zdrowych, ale z niedoborem witaminy D, dzieci w wieku od 10 do 18 lat z Pittsburgha z nadwagą lub otyłością do udziału w badaniu klinicznym.

Dzieci zostały podzielone na trzy grupy i otrzymały tabletki, które wyglądały identycznie, ale zawierały różne ilości witaminy D, którą mierzy się w jednostkach międzynarodowych. Jedna grupa otrzymywała tabletkę 600 jm dziennie, co jest obecnie zalecaną dzienną dietą. Pozostałe dwie grupy otrzymywały tabletkę 1000 IU lub 2000 IU dziennie, wciąż znacznie poniżej maksymalnego poziomu 4000 IU dziennie uważanego za bezpieczny dla dzieci w tym przedziale wiekowym. Podczas badania ani uczestnicy, ani ich lekarze nie wiedzieli, jaką dawkę otrzymuje każde dziecko.

Badania krwi wykazały, że im wyższa dzienna dawka witaminy D, tym większa poprawa stężenia witaminy D u uczestników badania.

Po sześciu miesiącach dzieci otrzymujące codziennie 2000 IU suplementu witaminy D miały obniżony poziom glukozy we krwi na czczo i zwiększoną wrażliwość na insulinę – oba zmniejszają podatność na cukrzycę i poprawiają zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Po sześciu miesiącach dzieci otrzymujące 1000 jm witaminy D dziennie miały niższe ciśnienie krwi. Wysokie ciśnienie krwi jest złe, ponieważ zwiększa ryzyko zawału serca, udaru mózgu i choroby nerek.

