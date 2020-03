Witamina D zwiększa szanse chodzenia po złamaniu biodra

Ustalenia opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition sugerują, że niedobór witaminy D może ograniczyć mobilność u osób starszych –powiedział starszy autor Sue Shapses, profesor na Wydziale Nauk o Żywieniu w Szkole Nauk o Środowisku i Biologii na Rutgers University-New Brunswick.

Shapses sugeruje, że starsze osoby dorosłe przyjmują 800 jednostek międzynarodowych (IU), co odpowiada 20 mikrogramom witaminy D dziennie, aby zapobiec niedoborom. Witamina D jest ważna dla zdrowia kości, a ludzie przyjmują ją poprzez niektóre pokarmy, ekspozycję na słońce i suplementy diety.

Witamina D a mobilność po złamaniu

„Ważnym kolejnym krokiem jest poznanie, w jaki sposób witamina D wpływa na mobilność” – powiedział Shapses, który jest również adiunktem na Wydziale Lekarskim w Rutgers Robert Wood Johnson Medical School i dyrektorem Center for Human Nutrition, Exercise and Metabolism at Rutgers ' New Jersey Institute for Food, Nutrition and Health. „Na przykład nie jest jasne, czy poważny niedobór witaminy D jest związany z bezpośrednim wpływem na mięśnie, funkcje poznawcze i / lub inne układy narządów”.

Złamane biodro – jedno z najpoważniejszych urazów spowodowanych upadkiem – jest trudne do wyleczenia, a wiele osób nie jest w stanie samodzielnie żyć. W Stanach Zjednoczonych ponad 300 000 osób w wieku 65 lat lub starszych jest hospitalizowanych z powodu złamań szyjki kości udowej rocznie, a ich upadek powoduje ponad 95 procent tego rodzaju złamań. Według amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom kobiety upadają częściej niż mężczyźni, doświadczając trzech czwartych złamań szyjki kości udowej, a liczba złamań prawdopodobnie wzrośnie w miarę starzenia się populacji.

Odzyskiwanie ruchomości po złamaniu biodra jest ważne dla pełnego wyzdrowienia i zmniejszenia ryzyka śmierci. Ale niedobór witaminy D jest związany ze zmniejszoną ruchomością po operacji w celu naprawy złamania szyjki kości udowej.

W wieloośrodkowym badaniu z udziałem pacjentów w wieku 65 lat i starszych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zbadano wpływ poziomów witaminy D w surowicy krwi i sposobu odżywiania na mobilność. Badanie koncentrowało się na śmiertelności lub niezdolności do przejścia 10 stóp (lub przez pokój) bez czyjejś pomocy po operacji.

Odkrycia wykazały, że poziomy witaminy D większe niż 12 nanogramów na mililitr (12 części na miliard) w surowicy krwi są związane z wyższym tempem chodzenia po 30 i 60 dniach po operacji złamania szyjki kości udowej. Chociaż złe odżywianie wiąże się ze zmniejszoną ruchomością 30 dni po zabiegu, czynnik ten nie był statystycznie istotny. Mimo to u pacjentów z wysokim poziomem hormonu przytarczyc, co prowadzi do wysokiego poziomu wapnia we krwi, ruchliwość była zmniejszona, jeśli ich stan odżywienia był zły.

„Ma to znaczenie, ponieważ niedobór witaminy D i niedożywienie są częstymi zaburzeniami u starszych pacjentów ze złamaniami szyjki kości udowej i często występują razem, ponieważ oba są powikłaniami złego odżywiania” – powiedział Shapses.

Czytaj także:

Koronawirus. Jak pozyskać witaminę D, pozostając w izolacji?