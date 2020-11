Ten suplement może zmniejszać ryzyko rozwoju zaawansowanego raka

Badanie witaminy D i omega-3 (VITAL), które zakończyło się w 2018 r., wykazało, że witamina D nie zmniejsza ogólnej częstości występowania raka, ale wskazuje na zmniejszone ryzyko zgonów z powodu raka. Teraz, w ramach wtórnej analizy VITAL, zespół kierowany przez badaczy z Brigham and Women znów zgłębił ten temat.

W artykule opublikowanym w JAMA Network Open zespół donosi, że witamina D była związana z ogólnym 17-procentowym zmniejszeniem ryzyka zaawansowanego raka. Kiedy zespół przyjrzał się tylko uczestnikom z normalnym wskaźnikiem masy ciała (BMI), odkryli 38-procentową redukcję ryzyka, co sugeruje, że masa ciała może wpływać na związek między witaminą D a zmniejszonym ryzykiem zaawansowanego raka.

Związek między witaminą D a rakiem

Badanie VITAL było rygorystycznym, kontrolowanym placebo badaniem, które trwało ponad pięć lat. Populacja badania VITAL obejmowała mężczyzn w wieku 50 lat lub starszych i kobiety w wieku 55 lat lub starsze, które nie chorowały na raka w momencie rozpoczęcia badania. Badana populacja była zróżnicowana rasowo i etnicznie. VITAL został zaprojektowany, aby przetestować niezależne działanie suplementów witaminy D i omega-3, a także przetestować synergię między nimi. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy: witamina D (2000 IU / dzień) plus omega-3; witamina D plus placebo; omega-3 plus placebo; i placebo dla obu. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były główne niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe i występowanie raka. VITAL nie znalazł statystycznej różnicy w ogólnych wskaźnikach raka, ale naukowcy zaobserwowali zmniejszenie liczby zgonów związanych z rakiem.

W swojej analizie wtórnej Chandler i współpracownicy śledzili możliwą redukcję zgonów z powodu raka, oceniając zaawansowany (przerzutowy lub śmiertelny) rak wśród uczestników, którzy przyjmowali lub nie przyjmowali suplementów witaminy D podczas badania. Zbadali również możliwy wpływ modyfikujący BMI.

Spośród ponad 25 000 uczestników badania VITAL u 1617 zdiagnozowano raka inwazyjnego w ciągu następnych pięciu lat. Obejmowało to szeroką gamę nowotworów (piersi, prostaty, jelita grubego, płuc i innych). Spośród prawie 13 000 uczestników, którzy otrzymali witaminę D, u 226 zdiagnozowano zaawansowanego raka w porównaniu z 274, którzy otrzymali placebo. Spośród 7843 uczestników z normalnym wskaźnikiem masy ciała (BMI poniżej 25) przyjmujących witaminę D, tylko u 58 zdiagnozowano zaawansowanego raka w porównaniu z 96 przyjmującymi placebo.

BMI a ryzyko raka

Chociaż ustalenia zespołu dotyczące BMI mogą być wynikiem przypadku, istnieją wcześniejsze dowody na to, że masa ciała może wpływać na działanie witaminy D. Otyłość i związane z nią stany zapalne mogą zmniejszać skuteczność witaminy D, prawdopodobnie poprzez zmniejszenie wrażliwości receptora witaminy D lub zmianę sygnalizacji witaminy D. Ponadto, randomizowane badania dotyczące witaminy D i cukrzycy typu 2 wykazały większe korzyści ze stosowania witaminy D u osób o normalnej masie ciała i brak korzyści u osób z otyłością.

Niedobór witaminy D jest powszechny wśród pacjentów z rakiem, a w jednym badaniu odnotowano wskaźniki niedoboru witaminy D aż 72 procent wśród pacjentów z rakiem. Istnieją również dowody na to, że większe ilości tkanki tłuszczowej są związane ze zwiększonym ryzykiem kilku nowotworów.

