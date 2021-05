Suplementy odchudzające nie działają? 19-letnie badania pokazały prawdę

Czy szereg pigułek, proszków i płynów sprzedawanych z obietnicą, że pomogą ludziom schudnąć, faktycznie działa? Wyniki analiz badań z okresu 19 lat wskazują, że nie ma na to jednoznacznych dowodów. Naukowcy przedstawili szczegółowe wnioski na Europejskim Kongresie Otyłości (ECO) w Australii.

Badania nad suplementami diety

Badania obejmowały dwa przeglądy literatury, w tym 121 randomizowanych badań kontrolowanych placebo z udziałem ponad 10000 uczestników z nadwagą lub otyłością.

„Nasza ocena wskazuje, że nie ma wystarczających dowodów, aby zalecać suplementy w celu utraty wagi. Chociaż większość wydaje się bezpieczna do krótkotrwałego spożycia, nie zapewnią one utraty wagi, która ma znaczenie kliniczne” – powiedziała dr Erica Bessell, główna autorka badania.

Jako znaczenie kliniczne przyjęto utratę masy ciała o co najmniej 5,5 funta (ok. 2,5 kg) większą niż w przypadku placebo. Chociaż niektóre substancje wykazały potencjalne działanie wspomagające w utracie wagi, wartości nie były znaczące klinicznie. Niekiedy także badania były przeprowadzane na zbyt małych próbach, by móc formułować jednoznaczne wnioski.

Brak kontroli nad rynkiem suplementów

Jak zauważa dr Bessell, w przeciwieństwie do leków farmaceutycznych, kliniczne dowody na bezpieczeństwo i skuteczność suplementów diety sprzedawanych bez recepty nie są wymagane, zanim trafią na rynek. W samych tylko Stanach Zjednoczonych wartość sprzedanych suplementów diety w 2020 roku wyniosła 140 miliardów dolarów.

Według badaczy brakuje regulacji, które chroniłyby konsumentów przed obietnicami bez pokrycia. Chociaż Food and Drug Administration (FDA) zezwala na dopuszczenie konkretnych suplementów, zakres kontroli instytucji znacząco zmniejsza się, gdy są one już na rynku.

Eksperci podkreślają, że biorąc pigułkę na odchudzanie jedynie uczymy się ją stosować, a nie faktycznie zmieniamy nawyki żywieniowe. To zdrowe nawyki są za to kluczem do bezpiecznych i długotrwałych efektów. O ile łatwiej schudnąć, o tyle trudniej utrzymać wagę bez zdrowego stylu życia.

